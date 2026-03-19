शराबी पति बना शैतान! धारदार हथियार से पत्नी के चेहरे पर किये गई वार, शराब को लेकर विवाद में बेरहमी से की हत्या

Alok Kumar/Kanpur : कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र के उरसान गांव में शराब पीने के लेकर पति-पत्नी के विवाद में एक दर्दनाक वारदात सामने आई है. शराब के नशे में धुत एक पति ने अपनी पत्नी पर वसूले (लकड़ी छीलने का औजार) से हमला कर उसकी हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार उरसान गांव निवासी मिथिलेश कश्यप की शादी करीब नौ वर्ष पहले गांव के ही रजत कश्यप से हुई थी. परिजनों और ग्रामीणों के मुताबिक रजत शराब का आदी था और आए दिन शराब पीकर घर पहुंचने के बाद पत्नी से विवाद करता था. बताया जाता है कि मिथिलेश अक्सर पति को शराब पीने से मना करती थी, जिसको लेकर दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था.

बुधवार देर रात रजत शराब के नशे में घर पहुंचा. इसी दौरान पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर रजत ने घर में रखे लकड़ी छीलने वाले धारदार वसूले से मिथिलेश पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में मिथिलेश गंभीर रूप से घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. गुरुवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं घटना में प्रयुक्त वसूला भी बरामद कर लिया गया है.

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पुलिस ने बताया

क्षेत्राधिकारी राजीव सिरोही ने बताया कि आरोपी रजत कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद के चलते हत्या की बात सामने आई है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. घटना के बाद गांव में शोक और दहशत का माहौल है. वहीं इस घटना ने एक बार फिर शराब के कारण परिवारों में बढ़ रहे विवाद और हिंसा की समस्या को उजागर कर दिया है.

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