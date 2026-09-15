यूपी के 13 जिलों में बनेंगे ECHS पॉलीक्लीनिक, पूर्व सैनिकों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला

पूर्व सैनिकों ने देश की सुरक्षा में अपनी सेवाएं दी हैं. ऐसे में उनके और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी से भी जुड़ा विषय है. 13 जिलों में ECHS पॉलीक्लीनिक के लिए जमीन देने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया कदम है. सरकार की इस पहल से आने वाले समय में इन जिलों के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अपने क्षेत्र में ही ECHS की स्वास्थ्य सुविधा मिलने की राह आसान होगी. करीब 18 लाख पूर्व सैनिकों वाले उत्तर प्रदेश में ECHS नेटवर्क का विस्तार स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने वाला अहम कदम साबित हो सकता है.