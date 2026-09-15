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यूपी के 13 जिलों में बनेंगे ECHS पॉलीक्लीनिक, पूर्व सैनिकों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश के करीब 18 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी बड़ी खबर है. योगी सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों में पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ECHS के पॉलीक्लीनिक बनाने के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 15, 2026, 09:57 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 09:57 PM IST
यूपी के 13 जिलों में बनेंगे ECHS पॉलीक्लीनिक, पूर्व सैनिकों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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