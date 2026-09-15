यूपी के 13 जिलों में बनेंगे ECHS पॉलीक्लीनिक, पूर्व सैनिकों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला

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उत्तर प्रदेश के करीब 18 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी बड़ी खबर है. योगी सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों में पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ECHS के पॉलीक्लीनिक बनाने के लिए मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. सरकार के इस फैसले से इन जिलों में पॉलीक्लीनिक बनाने का रास्ता आसान होगा और पूर्व सैनिकों को अपने आसपास ही इलाज की सुविधा मिल सकेगी.
पूर्व सैनिकों को क्या मिलेगा फायदा
ईसीएचएस के तहत पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की व्यवस्था है. नए पॉलीक्लीनिक खुलने से इस स्वास्थ्य नेटवर्क का दायरा बढ़ेगा. इसका सबसे बड़ा फायदा उन पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को होगा जिन्हें इलाज के लिए अभी दूसरे शहरों या दूर स्थित स्वास्थ्य केंद्रों तक जाना पड़ता है. सरकार का उद्देश्य पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है. ECHS व्यवस्था में कैशलेस इलाज की सुविधा भी शामिल है. ऐसे में नए पॉलीक्लीनिक बनने से इलाज तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है.
13 जिलों में मिलेगी मुफ्त जमीन
सरकार ने जिन 13 जिलों में ECHS पॉलीक्लीनिक के लिए जमीन उपलब्ध कराने का फैसला किया है, उनमें इटावा, जालौन, लखीमपुर खीरी, बिजनौर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, देवरिया, सुल्तानपुर, आजमगढ़ और गोंडा शामिल हैं. इन जिलों में ग्राम पंचायतों या स्थानीय प्राधिकरणों की उपलब्ध जमीन को पॉलीक्लीनिक बनाने के लिए मुफ्त में हस्तांतरित किया जाएगा. यह जमीन स्थानीय सैन्य प्राधिकरण यानी LMA, सेंट्रल कमांड और भारत सरकार को हस्तांतरित की जाएगी. जमीन उपलब्ध होने के बाद संबंधित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में आसानी होगी.
18 लाख पूर्व सैनिकों को फायदा
उत्तर प्रदेश में करीब 18 लाख भूतपूर्व सैनिक हैं. इनके साथ बड़ी संख्या में उनके आश्रित परिवार भी ECHS जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं पर निर्भर हैं. ऐसे में प्रदेश में नए पॉलीक्लीनिक खुलने का सीधा मतलब है कि स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क ज्यादा जिलों तक पहुंचेगा. खासकर उन जिलों में रहने वाले पूर्व सैनिकों के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण है जहां उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे स्थानों का रुख करना पड़ता है. स्थानीय स्तर पर पॉलीक्लीनिक उपलब्ध होने से इलाज के लिए आने-जाने में लगने वाला समय और परेशानी कम हो सकती है.
क्या है ECHS योजना
पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना यानी ECHS केंद्र सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल है. इसे 1 अप्रैल 2003 को शुरू किया गया था. इसका मकसद पूर्व सैनिक पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत ECHS पॉलीक्लीनिक के अलावा सशस्त्र सेना की चिकित्सा सुविधाओं, सरकारी अस्पतालों और योजना में शामिल निजी अस्पतालों के नेटवर्क के जरिए इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. योजना का एक अहम हिस्सा कैशलेस इलाज की व्यवस्था भी है.
जमीन मिलने से निर्माण में तेजी
किसी भी स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए सबसे जरूरी चीजों में जमीन भी शामिल है. सरकार के इस फैसले से 13 जिलों में ECHS पॉलीक्लीनिक के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आसान होगी. ग्राम पंचायत और स्थानीय प्राधिकरण की जमीन मुफ्त में उपलब्ध कराए जाने से संबंधित परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी. यानी कैबिनेट के फैसले का पहला बड़ा असर यह होगा कि पॉलीक्लीनिक के लिए जरूरी जमीन का रास्ता साफ होगा. इसके बाद चिन्हित जिलों में ECHS के स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ाने की दिशा में काम आगे बढ़ सकेगा.
इलाज की सुविधा होगी और करीब
पूर्व सैनिकों ने देश की सुरक्षा में अपनी सेवाएं दी हैं. ऐसे में उनके और उनके परिवारों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी से भी जुड़ा विषय है. 13 जिलों में ECHS पॉलीक्लीनिक के लिए जमीन देने का फैसला इसी दिशा में उठाया गया कदम है. सरकार की इस पहल से आने वाले समय में इन जिलों के पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों को अपने क्षेत्र में ही ECHS की स्वास्थ्य सुविधा मिलने की राह आसान होगी. करीब 18 लाख पूर्व सैनिकों वाले उत्तर प्रदेश में ECHS नेटवर्क का विस्तार स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने वाला अहम कदम साबित हो सकता है.