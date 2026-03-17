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यूपी में कब दिखेगा ईद का चांद, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने किया ऐलान

Eid Ul Fitr 2026: यूपी में ईद का चांद कब दिखेगा, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने  इसका ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि 19 मार्च ईद का चांद देखा जाएगा, जिसके बाद भारत में 21 मार्च को ईद मनाए जाने की पूरी संभावना है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 17, 2026, 05:33 PM IST
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ईद का चांद
ईद का चांद

Lucknow :  देशभर में ईद-उल-फितर 2026 को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा है. इस बीच लखनऊ के प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान किया है कि 19 मार्च की शाम को ईद का चांद देखा जाएगा. चांद दिखने के बाद ही ईद की तारीख का आधिकारिक एलान किया जाएगा, लेकिन 21 मार्च को ईद मनाए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है. 

मौलाना ने कहा कि ईद सिर्फ खुशी का पर्व नहीं, बल्कि इबादत, सादगी और इंसानियत का संदेश देने वाला त्योहार है. उन्होंने लोगों से अपील की कि इस दिन शांति, भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा दें और दुनिया में अमन के लिए दुआ करें. 

दरअसल, भारत में ईद-उल-फितर की तारीख चांद दिखने पर निर्भर करती है. अगर 19 मार्च की शाम को चांद नजर आता है, तो 20 मार्च को ईद मनाई जाएगी. वहीं, चांद न दिखने की स्थिति में 21 मार्च को ईद का त्योहार मनाया जाएगा. इसी वजह से हर साल ईद की तारीख बदलती रहती है. 

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इस्लाम का सबसे बड़ा त्योहार
ईद-उल-फितर इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है, जो रमजान के पवित्र महीने के खत्म होने पर मनाया जाता है. इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग सुबह ईदगाह और मस्जिदों में विशेष नमाज अदा करते हैं. साथ ही गरीबों और जरूरतमंदों को जकात और फितरा देकर मदद की जाती है. 

त्योहार की रौनक घरों में भी देखने को मिलती है. सेवइयां, मिठाइयां और खास पकवान बनाए जाते हैं, और लोग अपने परिवार व दोस्तों के साथ खुशियां साझा करते हैं. 

सरकारी स्तर पर भी ईद को गजेटेड अवकाश के रूप में मान्यता प्राप्त है. ऐसे में 2026 में ईद की छुट्टी 21 मार्च के आसपास होने की संभावना है. 

फिलहाल सभी की निगाहें 19 मार्च की शाम पर टिकी हैं, जब आसमान में दिखने वाला चांद तय करेगा कि देश में ईद 20 मार्च को मनाई जाएगी या 21 मार्च को. 

ये भी पढ़ें: अयोध्या ईदगाह विवाद में संतों की जीत! इंतजामिया कमेटी ने खुद ही गिराया विवादित निर्माण, जानें क्या है पूरा मामला

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