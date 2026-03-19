और बढ़ा इंतजार! अब 21 मार्च को मनाया जाएगा ईद उल-फितर का त्योहार, चांद कमेटियों का बड़ा ऐलान

Eid Ul Fitr 2026: उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में अब ईद उल-फितर का त्योहार 21 मार्च को मनाई जाएगी. ईद के चांद को लेकर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान किया है. मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि आज 19 मार्च को आसमान में चांद दिखाई नहीं दिया. ऐसे में 20 मार्च को ईद नहीं मनाई जाएगी. अब 21 मार्च को ईद उल फितर मनाई जाएगी. टीले वाली मस्जिद से भी ऐलान कर दिया गया है.

कब मनाई जाती है ईद?

बता दें कि रमजान का पवित्र महीना 30 दिनों का होता है. इसके बाद ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है. ईद के दिन नमाज पढ़कर लोग अपने घर परिवार और रिश्तेदारों के साथ मिलकर एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं. साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई देते हैं. आमतौर पर सउदी अरब या खाड़ी देशों में चांद दिखने के बाद ही भारत में ईद का जश्न मनाया जाता है.