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चांद नजर आ गया! 21 मार्च को मनाई जाएगी ईद, यूपी में ईद उल फितर को लेकर एडवाइजरी जारी

उत्तर प्रदेश समेत पूर देश में चांद का दीदार हो गया है. आसमान में चांद दिखाई देने के बाद कल यानी 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी. रमजान के पवित्र महीने के 30 रोजा रखने के बाद शुक्रवार को चांद दिखाई दिया. लखनऊ स्थित ईदगाह ऐशबाग समेत सभी मस्जिदों में शनिवार को ईद उल फितर की नमाज पढ़ी जाएगी.

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 20, 2026, 07:35 PM IST
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Eid Ul Fitr 2026
Eid Ul Fitr 2026

Lucknow News: उत्तर प्रदेश समेत पूर देश में चांद का दीदार हो गया है. आसमान में चांद दिखाई देने के बाद कल यानी 21 मार्च को ईद मनाई जाएगी. रमजान के पवित्र महीने के 30 रोजा रखने के बाद शुक्रवार को चांद दिखाई दिया. लखनऊ स्थित ईदगाह ऐशबाग समेत सभी मस्जिदों में शनिवार को ईद उल फितर की नमाज पढ़ी जाएगी. इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने ईद उल फितर को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है. मौलाना खालिद रशीद ने देशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है. ईदगाह ऐशबाग में शनिवार सुबह 10 बजे नमाज होगी. मौलाना खालिद रशीद ने सड़क पर नमाज न पढ़ने की अपील है. 

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