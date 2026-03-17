Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3144614
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

अगर 30 रोजे पूरे होने पर भी चांद न दिखे तो इस्लाम में ईद मनाने का क्या नियम? यूपी के मुस्लिम स्कॉलर ने दूर कर दी कन्फ्यूजन

Eid Ul Fitr 2026 Moon: लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान कर दिया है कि 19 मार्च को ईद का चांद दिखाई दे सकता है. ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि अगर 30 रोजे पूरे होने के बाद भी चांद नहीं दिखाई देता तो इस्लाम में ईद मनाने का क्या नियम है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 17, 2026, 08:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ईद का चांद
ईद का चांद

Lucknow: लखनऊ में प्रमुख इस्लामिक विद्वान मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने ऐलान कर दिया है कि 19 मार्च को ईद का चांद दिखाई देने की संभावना है. अगर ऐसा होता है तो भारत में 21 मार्च को ईद का पर्व मनाए जाने की प्रबल संभावना है. वहीं मौलाना खालिद रशीद फरंग महली ने लोगों से अपील की है कि इस दिन शांति, भाईचारे और सौहार्द को बढ़ावा दें और दुनिया में अमन के लिए दुआ करें. 

क्या वाकई खास होता है ईद का चांद
रोजेदारों को ईद के चांद का बेसब्री से इंतजार रहता है तो वहीं दूसरे धर्म के लोगों में इस बात जिज्ञासा उठना लाजिमी है कि क्या ईद का चांद नियमित रूप से आम दिखने वाले चांद से खास होता है.  तो इस बारे में हमने बात की मुस्लिम स्कॉलर और जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्‍यक्ष कारी अबरार जमाल से, उन्होंने बताया कि

"ईद का चांद (हिलाल) बहुत ही बारीक और सुनहरी रेखा जैसा होता है. यह अमावस्या के ठीक बाद दिखाई देने वाला चंद्रमा का सबसे पहला और छोटा हिस्सा होता है, जिसे 'बाल चंद्र' भी कहा जाता है. हालांकि ये आमतौर पर अमावस्या के बाद हर महीने दिखने वाले  चांद की तरह ही बारीक आकार का होता है जो हर रोज थोड़ा बड़ा होने लगता है (लेकिन क्योंकि रमदान का महीना इ्स्लाम का पाक महीना होता है, जिसमें रोजा रखना हर मुस्लिम का फर्ज माना जाता है). इसलिए इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है." 

Add Zee News as a Preferred Source

हमारा दूसरा सवाल मुस्लिम स्कॉलर कारी अबरार जमाल  से था कि अगर 30 दिन के रोजे पूरे होने के बाद भी चांद न दिखाई दे तो ईद मनाने का क्या नियम है. 

जवाब में मुस्लिम स्कॉलर ने बताया, 

"जहां तक भारत में 30 रोज़ों के बाद ईद मनाने के नियम की बात है, तो इस्लामिक कैलेंडर (हिजरी कैलेंडर) के अनुसार इसके स्पष्ट नियम हैं-  ईद और चांद का गणित"

"इस्लामिक कैलेंडर में एक महीना या तो 29 दिन का होता है या 30 दिन का, कोई भी महीना 31 दिन का नहीं हो सकता. इसलिये 30 रोज़े पूरे होने पर अगर रमजान के 29वें दिन चांद नहीं दिखता, तो 30वां रोज़ा रखा जाता है. लेकिन अगर 30 रोज़े पूरे हो चुके हैं, तो अगले दिन अनिवार्य रूप से ईद (1 शव्वाल) मनाई जाती है, भले ही उस शाम भी आसमान साफ न होने के कारण चांद न दिखे."

नियम का आधार क्या है 
इस्लामिक न्यायशास्त्र (Fiqh) के अनुसार, महीना 30 दिनों से अधिक का नहीं हो सकता. इसलिए, 30 दिन पूरे होने का मतलब है कि रमजान का महीना तकनीकी रूप से समाप्त हो गया है और नया महीना शुरू हो चुका है. 

भारत में निर्णय की प्रक्रिया
भारत में ईद की तारीख का आधिकारिक फैसला मरकजी हिलाल कमेटियां (Chand Committees) करती हैं. 

गवाही और पुष्टि: 29वें रोजे की शाम देशभर में चांद देखा जाता है. अगर विश्वसनीय गवाहियां मिलती हैं, तो अगले दिन ईद घोषित कर दी जाती है. 
30 दिन के रोजे: अगर 29 रोजे के बाद भी चांद दिखाई नहीं देता है, तो कमेटी 30 रोजे पूरे करने का ऐलान करती है. 30वें दिन के बाद किसी गवाही की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कैलेंडर के अनुसार महीना खुदब-ब- समाप्त माना जाता है.

क्षेत्रीय अंतर: कभी-कभी भारत के एक हिस्से (जैसे केरल या लद्दाख) में चांद पहले दिख जाता है, जबकि बाकी हिस्सों में नहीं. ऐसी स्थिति में अलग-अलग क्षेत्रों में ईद अलग-अलग दिन हो सकती है. 

Disclaimer: लेख में दी गई ये जानकारी मुस्लिम स्कॉलर और जमीयत हिमायतुल इस्लाम के राष्ट्रीय अध्‍यक्ष कारी अबरार जमाल से की गई बातचीत के आधार पर है. ज़ी यूपी/यूके धार्मिक विषयों पर विशेषज्ञता का दावा नहीं करता. 

ये भी पढ़ें: यूपी में कब दिखेगा ईद का चांद, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने किया ऐलान

 

 

TAGS

Eid ul Fitr 2026Lucknow latest news

Trending news

Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!
udham singh nagar news
फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! 6 गिरफ्तार
Moradabad news
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार!
Muzaffarnagar Police
पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम,मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे
Bareilly News
पत्नी के साथ न जाने पर बौखलाए दामाद ने की सास-साले की हत्या, एनकाउंटर में ढेर आरोपी
UP Municipal Election
लखनऊ से लेकर नगर पंचायतों तक पार्षदों की लंबी फौज तैयार! यूपी सरकार ने जारी की लिस्ट
up breaking news
UP Breaking News Live: CM योगी आदित्यनाथ पहुंचे मीरजापुर, सुप्रीम कोर्ट में बांके बिहारी मंदिर को लेकर सुनवाई, यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
PMAY Urban
मकान अच्छा बनाइए, दो किस्त और मिलेंगी... CM ने सहारनपुर की सुनीता को दिलाया भरोसा
Shakambhari Devi mela
शाकंभरी देवी मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन हो... हिंदू संगठन ने की बड़ी मांग