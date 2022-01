लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अगले महीने से विधानसभा (UP Vidhansabha Chunav 20220 के चुनाव होने हैं. प्रदेश में कोरोना (Corona Third Wave) की तीसरी लहर ने भी अपना पैर पसार लिया है. ऐसे में चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने तारीखों के ऐलान के साथ-साथ चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी थी. इसके बाद से ही विधानसभा चुनाव (UP Chunav) की तस्वीर ही पूरी तरह से बदल गई है. इस बार ना ही शोर हो रहा और ना ही कोई हंगामा. ऐसे में सभी पार्टियां वर्चुअल रैली (Virtual Rally) ही कर रही है. वर्चुअल रैली होने के कारण इंटरनेट (Internet) का महत्व पहले के मुताबिक काफी बढ़ गया है. ऐसे में चुनाव आयोग हर वर्चुअल रैली पर नजर रखेगी और रैली पर होने वाले सभी खर्च को भी जोड़ा जाएगा.

चुनाव आयोग ने गठित की टीमें

चुनावी रैलियों पर पाबंदी लगने के बाद से सभी पार्टियां इंटरनेट के माध्यम से वर्चुअल रैली कर रही हैं. वर्चुअल रैली करने के लिए भी सभी पार्टी और दलों को चुनाव आयोग से परमीशन लेनी होती है. परमीशन लेने के भी ऑनलाइन की सुविधा बनाई गई है. चुनाव आयोग ने वर्चुअल रैली के लिए गाइडलाइन जारी की थी. इसमें वर्चुअल रैली के लिए कुछ खर्च तय किए गए हैं. इसके लिए चुनाव आयोग ने कई टीम को गठित किया है. यह सभी टीमें प्रत्याशियों के वर्चुअल रैली पर होने वाले खर्च की पूरी निगरानी रखेंगी.

मास्क के भी खर्च जोड़े जाएंगे

इस खर्च के लिए बीएसएनएल की दरों के हिसाब से इंटरनेट के खर्च को जोड़ा जाएगा. वर्चुअल रैली जिस जगह पर होगी उसका किराया, कंप्यूटर और अन्य छोटी-छोटी जरूरत की चीजों का खर्च भी चुनाव के खर्च में ही शामिल किया जाएगा. कोरोना के चलते हर किसी को मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है. ऐसे में अगर कोई प्रत्याशी मास्क के द्वारा प्रचार करता है, तो इसके लिए चुनाव आयोग दस रुपये जोड़ेगा. चुनाव आयोग ने प्रचार के दौरान हर एक मास्क की कीमत 10 रुपये लगाई है. इसके साथ ही सैनिटाइजर के भी खर्च मार्केट रेट से जोड़े जाएंगे.

