पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, जेल वार्डर-प्रवर्तन सिपाही भर्ती में 20% आरक्षण

अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को चार साल की सैन्य सेवा का मौका मिलता है. सेवा अवधि पूरी होने के बाद बाहर आने वाले युवाओं के सामने आगे के रोजगार को लेकर सबसे बड़ा सवाल होता है. ऐसे में सरकारी भर्तियों में आरक्षण और आयु सीमा में राहत उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला पूर्व अग्निवीरों को सेना के बाद राज्य की सरकारी सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है. इससे एक तरफ युवाओं को नौकरी के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे तो दूसरी तरफ सरकार को प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं की सेवाएं लेने का मौका मिलेगा.