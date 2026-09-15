पूर्व अग्निवीरों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, जेल वार्डर-प्रवर्तन सिपाही भर्ती में 20% आरक्षण

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उत्तर प्रदेश में सेना की चार साल की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी के अवसर बढ़ने वाले हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पूर्व अग्निवीरों को जेल वार्डर और परिवहन विभाग के प्रवर्तन सिपाही पदों की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने को मंजूरी दी गई है. इसके साथ ही अधिकतम आयु सीमा में भी तीन साल की विशेष छूट मिलेगी. सरकार का मानना है कि सेना में हासिल प्रशिक्षण और अनुशासन का इस्तेमाल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में किया जा सकता है.
दो सरकारी भर्तियों में मिलेगा लाभ
कैबिनेट के फैसले के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों को कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में जेल वार्डर की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा. इसी तरह परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की सीधी भर्ती में भी 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा. यह आरक्षण किसी एक सामाजिक वर्ग तक सीमित नहीं होगा. पूर्व अग्निवीर जिस सामाजिक श्रेणी से आते हैं, उन्हें उसी श्रेणी में इस आरक्षण का लाभ देकर समायोजित किया जाएगा. यानी आरक्षण का लाभ लेते समय उनकी मूल सामाजिक श्रेणी भी बनी रहेगी.
उम्र में भी तीन साल की छूट
सरकार ने सिर्फ आरक्षण तक ही फैसला सीमित नहीं रखा है. चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की विशेष छूट भी दी जाएगी. आयु की गणना में उनकी चार साल की सैन्य सेवा अवधि को घटाने का प्रावधान किया गया है. इससे भर्ती के लिए पात्र होने वाले पूर्व अग्निवीरों की संख्या बढ़ सकती है. खासकर उन युवाओं के लिए यह फैसला अहम होगा जिनकी सैन्य सेवा पूरी होने के बाद सामान्य आयु सीमा में सरकारी भर्ती का मौका कम हो जाता है.
सेना का प्रशिक्षण आएगा काम
पूर्व अग्निवीर चार साल तक सैन्य माहौल में काम कर चुके होते हैं. उन्हें अनुशासन, शारीरिक फिटनेस, सुरक्षा और जिम्मेदारी से जुड़े कामों का अनुभव मिलता है. योगी सरकार अब इसी अनुभव को प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था में इस्तेमाल करना चाहती है. जेल वार्डर की जिम्मेदारी भी सिर्फ जेल परिसर में मौजूद रहने तक सीमित नहीं होती. जेलों में अलग-अलग तरह के अपराधों में बंद कैदियों की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना बड़ी जिम्मेदारी है. ऐसे में सैन्य प्रशिक्षण लेकर लौटे युवाओं का अनुभव इस काम में उपयोगी साबित हो सकता है.
जेलों की सुरक्षा होगी मजबूत
उत्तर प्रदेश की जेलों में सामान्य अपराधों के आरोपियों के साथ गंभीर और संवेदनशील मामलों में बंद कैदी भी रहते हैं. ऐसे माहौल में सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत बनाए रखना जरूरी होता है. सरकार का मानना है कि पूर्व अग्निवीरों में मौजूद सैन्य अनुशासन, प्रशिक्षण और सुरक्षा से जुड़ी समझ जेलों की व्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकती है. उनके अनुभव का इस्तेमाल जेलों में अनुशासन और सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए किया जा सकेगा.
प्रवर्तन सिपाही में भी मौका
परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का फैसला किया गया है. इस पद पर काम करने वालों को सड़क परिवहन से जुड़े नियमों के पालन और प्रवर्तन व्यवस्था में भूमिका निभानी होती है. ऐसे में सेना से लौटे युवाओं को इस क्षेत्र में भी अपनी ट्रेनिंग और अनुशासन का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. सरकार के इस फैसले से पूर्व अग्निवीरों के लिए रोजगार के दो अलग-अलग क्षेत्रों में अवसर खुलेंगे.
सेना सेवा के बाद नया रास्ता
अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को चार साल की सैन्य सेवा का मौका मिलता है. सेवा अवधि पूरी होने के बाद बाहर आने वाले युवाओं के सामने आगे के रोजगार को लेकर सबसे बड़ा सवाल होता है. ऐसे में सरकारी भर्तियों में आरक्षण और आयु सीमा में राहत उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला पूर्व अग्निवीरों को सेना के बाद राज्य की सरकारी सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है. इससे एक तरफ युवाओं को नौकरी के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे तो दूसरी तरफ सरकार को प्रशिक्षित और अनुशासित युवाओं की सेवाएं लेने का मौका मिलेगा.
आरक्षण से बढ़ेंगे भर्ती के अवसर
20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और तीन साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट से पूर्व अग्निवीरों के लिए इन दोनों भर्तियों में प्रतिस्पर्धा का रास्ता आसान हो सकता है. खास बात यह है कि आरक्षण का लाभ उनकी संबंधित सामाजिक श्रेणी में ही दिया जाएगा. यानी सामान्य, ओबीसी, एससी या अन्य श्रेणी में आने वाले पूर्व अग्निवीरों को उनकी संबंधित श्रेणी में ही इस क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलेगा. इसके साथ उम्र में राहत का प्रावधान उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का अतिरिक्त मौका देगा.