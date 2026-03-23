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सपा नेता और पूर्व मंत्री के कोल्ड स्टोरेज में बड़ा हादसा, अमोनिया गैस का पाइप फटने से दीवार गिरी, कई मजदूरों की मौत

Prayagraj News: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में सपा नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद के कोल्ड स्टोरेज में बड़ा हादसा हो गया. यहां अमोनिया गैस का पाइट फटने से दीवार गिर गई जिसकी चपेट में आने से कई मजदूरों की मौत की आशंका है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 23, 2026, 05:37 PM IST
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कोल्ड स्टोरेज में हादसा
कोल्ड स्टोरेज में हादसा

Prayagraj News: प्रयागराज में सोमवार को एक बड़ा हादसा हो गया जिसमें कई मजदूरों की मौत की आशंका जताई जा रही है. यहां फाफामऊ क्षेत्र में एक कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस का पाइप फट गया. गैस का पाइप फटने से दीवार गिर गई जिसके नीचे कई मजदूर दब गए, जिनकी मौत की आशंका जताई जा रही है. जहां यह हादसा हुआ वह कोल्ड स्टोरेज सपा नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद का बताया जा रहा है.   

जानकारी के मुताबिक रोज के तरह लंच के दौरान मजदूर एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे. इसी दौरान दौरान कोल्ड स्टोरेज के अंदर बना एक छज्जा टूटकर गिर गया. छज्जा अमोनिया गैस के पाइप पर गिरा, जिसकी वजह से गैस का पाइप फटा और दीवार गिर गई. दीवार के नीचे करीब 20 मजदूर दब गए, और मौके पर चीख-पुकार मच गई. 

हादसे की खबर लगते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंची. आनन-फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरु किया. प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक करीब 10 मजदूरों को निकाला जा चुका है. 4 मजदूरों की मौत की खबर है. कई मजदूरों के घायल होने की भी खबर है. घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घटना को लेकर मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

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उधर हादसे की खबर लगते ही मजदूरों के परिवार में कोहराम मच गया. हादसे को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं. मृतकों और घायलों के परिवार  हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. 

हादसे का जिम्मेदार कौन है? 
मजदूरों के परिवार हादसे की जांच मांग कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. इसी बीच मालूम चला है कि फाफामऊ इलाके के चांदपुर गांव में स्थित यह कोल्ड स्टोरेज समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अंसार अहमद का है. 

ग्रामीणों की मानें तो कोल्ड स्टोरेज काफी जर्जर हालत में था. जर्जर होने की वजह से छज्जा टूटकर अमोनिया गैस के पाइप पर गिर गया, और फिर पाइप टूटने से जोरदार धमाका हुआ और दीवार भी गिर गई. चारों तरफ किसी बम के धमाके जैसा नजारा था. जो इतना भयानक था कि किसी के भी देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं. धमाके की आवाज सुन आसपास के ग्रामीण भी दहल गए.

एंबुलेंस पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा
प्रशासन ने घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए एंबुलेंस बुलाई तो ग्रामीणों का गुस्सा एंबुलेंस पर फूट पड़ा. ग्रामीणों ने एंबुलेंस पर पथराव कर दिया.  पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की तो ग्रामीणों की पुलिस से भी बहस हो गई. पुलिस ने बड़ी मुश्किल से ग्रामीणों के समझाबुझा कर शांत किया. 

ये भी पढ़ें: संभल में मुरादाबाद-आगरा हाईवे पर भीषण हादसा: कार- टेंपो की टक्कर में 5 की मौके पर मौत, कई घायल

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