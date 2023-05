कार खरीदकर ऐसे नाचा परिवार कि बैंड बाजा बारात हुई फेल Video Viral

Family Dance in Showroom Video: आपने नई कार खरीदने के बाद लोगों को खुशी जाहिर करते और मिठाइयां बांटते तो खूब देखा होगा. कई बार लोग नई गाड़ी (New Car) खरीदने के बाद दोस्तों को पार्टी भी देते हैं. लोग अलग-अलग तरीकों से जश्न मनाते हैं. सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पूरा परिवार नई कार (Mahindra Scorpio-N) खरीदने के बाद शोरूम (Showroom Dance Video) में ही डांस करने लगा. यह वीडियो ट्विटर पर अपलोड किया गया है. लोग इस वीडियो पर धड़ाधड़ कॉमेंट्स कर रहे हैं. आप पहले यह वीडियो देख लीजिए.

This is the real reward and joy of working in the Indian auto industry… https://t.co/ormA7i8sQq

— anand mahindra (@anandmahindra) May 19, 2023