रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामला: UPSTF ने प्रदीप शर्मा को किया गिरफ्तार, दो बडे़ गैंगस्टर से निकला कनेक्शन!

UP News: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (UPSTF) ने बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है. साथ ही एसटीएफ ने यह भी खुलासा किया कि फायरिंग की घटना को क्यों अंजाम दिया गया था.

कौन है प्रदीप शर्मा

UPSTF अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी शुभम लोनकर गैंग से प्रभावित भियुक्त प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू पुत्र राधा मोहन शर्मा निवासी मोहल्ला महावीर नगर पक्की तलैया बिजौली कस्वा व थाना बाह जिला आगरा का रहने वाला है. प्रदीप शर्मा की उम्र करीब 23 वर्ष बताई जा रही है.

गिरफ्तार किये गए आगरा के प्रदीप शर्मा ने एसटीएफ की पूछताछ में बताया कि रोहित शेट्टी के निवास पर फायरिंग दहशत व रंगदारी के वर्चस्व के लिए की गई थी. प्रदीप शर्मा ने पूछताछ में बताया कि शुभम लोनकर गैंग के फेसबुक, इस्टांग्राम पर पोस्ट देखकर उसने उनसे प्रभावित होकर अपना वर्चस्व दिखाने की योजना बनाई थी. प्रदीप शर्मा ने अपने साथी शिवम दुबे (पुत्र अनिल दुबे मोहल्ला महावीर नगर कस्बा और थाना बाह कमिश्नरेट आगरा) के कहने पर इस घटना को अंजाम दिया था.

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मामले में कुल 7 आरोपी गिरफ्तार

बता दें कि फिल्म निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के निवास पर फायरिंग की घटना के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार किये जा चुके हैं. गिरफ्तार किये गए 7 आरोपियों में 5 आगरा के रहने वाले हैं. यूपीएसटीएफ द्वारा प्रदीप शर्मा से हुई पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इन सभी आरोपियों को प्रदीप शर्मा उर्फ गोलू पंडित ने ही अपने साथ जोड़ा था.

इंस्टाग्राम पर देखते थे गैंगस्टर के वीडियो

पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के तार गैंगस्टर लॉरेंस से जुड़े हैं. आरोपियों ने रंगदारी के वर्चस्व के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था. आरोपियों ने पूछताछ में STF को बताया था कि आरोपी लॉरेंस और शुभम लोनकर गैंग के वीडियो इंस्टाग्राम पर देखते थे. उन्हें लगा कि इनसे हर कोई डरता है इसलिए उन्होंने वीडियो देखकर ही उनके गैंग से जुड़ने का फैसला किया था.

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