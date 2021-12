CDS बिपिन रावत की मौत पर खुशी मनाने वालों से नाराज फिल्ममेकर अली अकबर ने छोड़ा इस्लाम, अपनाया सनातन धर्म

नई दिल्ली: देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत (CDS General Bipin Rawat) का बीते बुधवार को हेलिकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था. इस घटना से आहत पूरा देश शोक मना रहा था. वहीं, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे. देश भर में ऐसे लोगों का विरोध हुआ, लेकिन मलयालम फिल्म डायरेक्टर अली अकबर (Ali Akbar) को इन कट्टरपंथियों की हरकत से इतना दुख पहुंचा कि उन्होंने अपना धर्म बदलने का फैसला कर लिया. शनिवार को अली अकबर और उनकी पत्नी लुसीअम्मा ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है. इसके साथ ही हिंदू नाम भी अपना लिया है.

न्यूज एजेंसी ANI के ट्वीट के मुताबिक, मलयालम फिल्म डायरेक्टर अली अकबर ने हिंदू धर्म अपना लिया है. इसके साथ ही अपना नाम बदलकर रामसिम्हा कर लिया है. उन्होंने कहा, 'ये उन मुसलमानों के खिलाफ एक विरोध है जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन से जुड़ी पोस्ट पर स्माइली बना रहे थे. धार्मिक नेता उन्हें क्यों नहीं सुधार रहे हैं?'

Malayalam film director Ali Akbar has converted to Hinduism and changed his name to Ramasimha, saying, "It's a protest against those Muslims who were putting smileys on posts related to the death of CDS General Bipin Rawat. Why are religious leaders not correcting them?" pic.twitter.com/5MHOM4wohf

