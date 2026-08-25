Add Zee Business As A Preferred Source
App

OPINION: अयोध्या में मछली की दावत सनातन आस्था का अपमान

हम जब भी सनातन आस्था और मर्यादा की बात करते हैं, बरबस ही अयोध्या का नाम आ जाता है। ऐसा इसलिए कि अयोध्या वह भूमि है, जिसे सदियों से मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली के रूप में पूजा जाता रहा है और जो आज भी करोड़ों सनातनियों के लिए आस्था का सबसे संवेदनशील केंद्र है।

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 25, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 11:21 PM IST
OPINION: अयोध्या में मछली की दावत सनातन आस्था का अपमान

About the Author

Gunateet Ojha

Gunateet Ojha

गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लखनऊ समेत यूपी में बारिश का दौर जारी, 29 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट
2
3
4
5