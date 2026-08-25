OPINION: अयोध्या में मछली की दावत सनातन आस्था का अपमान

जायज है संत समाज का गुस्सा

इस तरह के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रुख किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए उनकी तीखी प्रतिक्रिया आनी स्वाभाविक थी। यदि सीएम कहते हैं कि ऐसे लोगों के सामने गिरगिट भी शरमा जाए तो यह सिर्फ अलंकारिक तीखापन भर नहीं है। यह उस आम श्रद्धालु की भावना की अभिव्यक्ति है, जो यह देखता है कि जिस नेता ने अभी-अभी बजरंग बली के सामने दंडवत किया, कुछ घंटों बाद मछली की दावत उड़ा रहा है तो उसके दिल पर चोट पहुंचती है। यह दोहरा आचरण है, और दोहरे आचरण की सबसे बड़ी कीमत यह होती है कि वह आस्था को तमाशा बना देता है। संत समाज का गुस्सा भी जायज है। महामंडलेश्वर विष्णु दास, महंत सीताराम दास और सनातन रक्षक संघ जैसे संगठनों के प्रतिनिधि कोई राजनीतिक प्रवक्ता नहीं हैं। वे उस मर्यादा के रखवाले हैं, जिसे हर आस्थावान भारतीय अपने भीतर संजोए रखता है। जब वे कहते हैं कि कांग्रेस और अजय राय को अपने कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए तो वह किसी दल के विरुद्ध नहीं, बल्कि उस मर्यादा के पक्ष में होती है, जो राम की पहचान है।



जानबूझकर ऐसा किया तो मामला और गंभीर

जिस देश में करोड़ों लोग सावन के महीने में स्वेच्छा से मांसाहार त्याग देते हैं, जिस देश में कांवड़िए हफ्तों नंगे पांव चलकर गंगाजल लाते हैं और रास्ते में मिलने वाली हर छोटी-बड़ी असुविधा को श्रद्धा से स्वीकार करते हैं, वहां एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष का आचरण यदि वाकई किसी सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जैसा कि आरोप लग रहे हैं, तो यह और भी गंभीर है। इसका अर्थ है कि सनातन प्रतीकों से खिलवाड़ कर जानबूझकर उकसाने का एक ढांचा तैयार किया जा रहा है। एक ऐसा ढांचा जो हर कुछ महीनों में किसी नई नदी, नए नगर या नए अवसर पर दोहराया जाता है। अगर यह लापरवाही है, तो भी यह उतना ही चिंताजनक है, क्योंकि यह दिखाता है कि विपक्ष के शीर्ष नेतृत्व में अयोध्या जैसी भूमि की संवेदनशीलता को लेकर बुनियादी समझ की कमी है। सार्वजनिक जीवन में पद जितना बड़ा होता है, दायित्व और सजगता की अपेक्षा भी उतनी ही बड़ी होती है।