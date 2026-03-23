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गोरखपुर में पूर्व पार्षद हत्याकांड: कॉल रिकॉर्डिंग से खुला साजिश का पूरा खेल, हत्या नहीं, थी पूरी प्लानिंग

Former councilor Rajkumar Chauhan: गोरखपुर में पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की हत्या को लेकर बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से योजना बनाकर हत्या की गई थी

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:37 AM IST
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गोरखपुर में पूर्व पार्षद हत्याकांड: कॉल रिकॉर्डिंग से खुला साजिश का पूरा खेल, हत्या नहीं, थी पूरी प्लानिंग

Gorakhpur News: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पूर्व पार्षद राजकुमार चौहान की हत्या को लेकर बड़ा सनसनीखेज खुलासा हुआ है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि यह कोई अचानक हुई वारदात नहीं थी, बल्कि पूरी तरह से योजना बनाकर हत्या की गई थी. पुलिस के हाथ लगी दो कॉल रिकॉर्डिंग्स ने इस पूरे हत्याकांड की परतें खोल दी हैं. 

कॉल रिकॉर्डिंग में साजिश का खुलासा
जांच में सामने आई पहली कॉल रिकॉर्डिंग में लालजी यादव उर्फ गट्टू द्वारा राज उर्फ निरहू को उकसाने की बात सामने आई है. रिकॉर्डिंग में साफ सुना जा सकता है कि किस तरह निरहू का ब्रेनवॉश किया गया और उसे हत्या के लिए तैयार किया गया.  साथ ही उसे हर तरह के सपोर्ट का भरोसा भी दिया गया. 

 दूसरी रिकॉर्डिंग में टारगेट की पूरी जानकारी
दूसरी कॉल रिकॉर्डिंग में दीपक गौड़ द्वारा पूर्व पार्षद की लोकेशन और मूवमेंट की जानकारी साझा की गई.  इससे साफ होता है कि हत्या से पहले पूरी रेकी की गई थी और हर कदम सोच-समझकर उठाया गया. 

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 राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बनी वजह
जांच में यह भी सामने आया है कि हत्या के पीछे पुराना गोलीकांड और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बड़ी वजह थी.  यह मामला सिर्फ निजी रंजिश नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. 

 तीन किरदार, एक साजिश
पूरे मामले में साजिश के तीन अहम किरदार सामने आए हैं. एक ने उकसाया, दूसरे ने जानकारी दी और तीसरे ने हत्या को अंजाम दिया. पुलिस के मुताबिक, प्लानिंग के बाद राज उर्फ निरहू ने इस पूरी साजिश को जमीन पर उतारा. 

 सपा नेता का नाम आने से बढ़ा सियासी तापमान
इस हत्याकांड में समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता लालजी यादव उर्फ गट्टू का नाम सामने आने के बाद सियासत गरमा गई है. उनके पोस्टरों को लेकर भी अब बहस छिड़ गई है और सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें किस बड़े नेता का संरक्षण प्राप्त है. 

 जांच तेज, कई और खुलासों की उम्मीद
पुलिस अब कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं और कई अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है. 

यह भी पढ़ें : 9 साल, 9 स्वरूप और उन्नति की उड़ान: नवरात्रि के पावन पर्व पर सीएम योगी ने गिनाईं यूपी की उपलब्धियां

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