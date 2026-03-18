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यूपी में रफ्तार का कहर; गाजीपुर में 3 की मौत, सोनभद्र में युवती की दर्दनाक मौत से भड़का आक्रोश

 Ghazipur News: यूपी के दो जिलों में दो दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही ने चार लोगों की जान ले ली. दोनों ही मामलों में हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गए, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 18, 2026, 10:04 AM IST
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यूपी में रफ्तार का कहर; गाजीपुर में 3 की मौत, सोनभद्र में युवती की दर्दनाक मौत से भड़का आक्रोश

Arvind/Alok/UP Accidents News: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और सोनभद्र से सड़क हादसों की दो दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही ने चार लोगों की जान ले ली. दोनों ही मामलों में हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गए, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला.

गाजीपुर में कार की टक्कर से तीन की मौत
गाजीपुर के मरदह थाना क्षेत्र के कैथवली गांव के पास वाराणसी-गोरखपुर हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ. मऊ की तरफ जा रही तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार तीनों लोग कई फीट दूर जा गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई.

मृतकों की पहचान ? 
मृतकों की पहचान बाइक चालक सतेंद्र कुमार (निवासी हैदरगंज गांव), राजेश्वरी देवी और उनकी बहू रिंकी देवी (दोनों निवासी बिजोरा गांव) के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, सास-बहू एक दिन पहले गांव के विवाद के मामले में थाने आई थीं. वापस लौटते समय उन्हें कोई सवारी वाहन नहीं मिला, जिसके बाद वे सतेंद्र कुमार की बाइक से घर जा रही थीं. इसी दौरान यह हादसा हो गया.हादसे के बाद कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई, जबकि चालक मौके से फरार हो गया. बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर खाई में जा गिरी. पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.

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सोनभद्र में ट्रेलर की टक्कर से युवती की मौत
वहीं सोनभद्र के शक्तिनगर थाना क्षेत्र में एक और दर्दनाक हादसा हुआ. कोयला लदा एक बेकाबू ट्रेलर बाइक सवार 20 वर्षीय युवती से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवती की मौके पर ही मौत हो गई.बताया जा रहा है कि युवती बैढ़न से इलाज कराकर अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया.हादसे के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया.

ग्रामीणों का हंगामा, सड़क जाम
घटना से गुस्साए परिजन और ग्रामीण सड़क पर उतर आए और शक्तिनगर-वाराणसी मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया. कई घंटों तक आवागमन बाधित रहा. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत कराया और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम खुलवाया जा सका.फिलहाल दोनों मामलों में पुलिस फरार चालकों की तलाश कर रही है और जांच जारी है.इन हादसों ने एक बार फिर तेज रफ्तार के खतरों को उजागर कर दिया है.

यह भी पढ़ें : ग्रेटर नोएडा की सोसाइटी में लापरवाही की इंतहा, 40 मिनट तक 5 साल के बच्चे संग लिफ्ट में फंसी रही महिला; नहीं मिली मदद 
 

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