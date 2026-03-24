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तेज रफ्तार का कहर; आजमगढ़ और रायबरेली में भीषण सड़क हादसे, चार युवकों की दर्दनाक मौत से मचा हड़कंप

Azamgarh News:  उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 24, 2026, 09:57 AM IST
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तेज रफ्तार का कहर; आजमगढ़ और रायबरेली में भीषण सड़क हादसे, चार युवकों की दर्दनाक मौत से मचा हड़कंप

आजमगढ़ न्यूज/वेदेन्द्र प्रताप शर्मा: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा जैगहां से बिंदवल जयराजपुर मार्ग पर हरिपुर प्राथमिक विद्यालय के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार अर्टिगा कार और पल्सर बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई.

क्या है पूरा मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, जैगहां की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार ने बिंदवल की तरफ से आ रही बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग जमा हो गए.

गांव में शोक की लहर 
मृतकों की पहचान सत्यम और सूरज निवासी जगमलपुर, थाना बिलरियागंज के रूप में हुई है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलरियागंज पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई.

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फरार चालक की तलाश में जुटी पुलिस
हादसे के बाद अर्टिगा कार चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फरार वाहन व चालक की तलाश जारी है. वहीं, दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है.

दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौत
उधर, रायबरेली जिले में भी एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की जान चली गई. यह हादसा भदोखर थाना क्षेत्र के मेजरगंज इलाके में हुआ, जहां तेज रफ्तार दो बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई.

हादसे में बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जांच में जुटी पुलिस, गांव में शोक
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मर्चुरी में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. हादसे के बाद मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है, वहीं क्षेत्र में शोक का माहौल है. लगातार हो रहे सड़क हादसों ने प्रशासन और लोगों दोनों के लिए चिंता बढ़ा दी है.

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