Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3196747
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

निवेशकों की चांदी! गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे फैक्ट्री लगाने पर 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट और भारी सब्सिडी, जानें योगी सरकार का प्लान

लखनऊः गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आईएमएलसी) अब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हाई-इंसेंटिव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में उभर रहे हैं.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 28, 2026, 09:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

निवेशकों की चांदी! गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे फैक्ट्री लगाने पर 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट और भारी सब्सिडी, जानें योगी सरकार का प्लान

लखनऊ, 28 अप्रैलः गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर्स (आईएमएलसी) अब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि हाई-इंसेंटिव इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में उभर रहे हैं. योगी सरकार द्वारा दी जा रही बहुस्तरीय सब्सिडी, टैक्स छूट, सिंगल विंडो सिस्टम और पीएलआई टॉप-अप जैसी सुविधाएं निवेशकों के लिए इसे देश के सबसे आकर्षक औद्योगिक गंतव्यों में बदल रही हैं. सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे इन आईएमएलसी को निवेश का बड़ा केंद्र बनाने के लिए बहुस्तरीय प्रोत्साहन नीति लागू की है, जिससे लागत कम और कारोबार आसान हो रहा है.

कैपिटल सब्सिडी और एसजीएसटी रिइम्बर्समेंट से लागत में बड़ी राहत
गंगा एक्सप्रेसवे आईएमएलसी में निवेश करने वाले उद्योगों को उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत एलिजिबल कैपिटल इनवेस्टमेंट (ईसीआई) पर 42% तक कैपिटल सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है. इसके साथ ही, 100% नेट एसजीएसटी रिइम्बर्समेंट (ईसीआई के 300% तक) की सुविधा योग्य मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को दी जा रही है. इससे शुरुआती निवेश लागत में भारी कमी आती है और उद्योगों की वित्तीय व्यवहार्यता मजबूत होती है.

एफडीआई और भूमि पर विशेष रियायतें, स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट
राज्य सरकार ने विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं. सरकारी भूमि पर फ्रंट-एंड लैंड सब्सिडी 80% तक और कैपिटल सब्सिडी 35% तक दी जा रही है. साथ ही, आईएमएलसी में स्थापित होने वाली इकाइयों को भूमि पंजीकरण पर 100% स्टाम्प ड्यूटी छूट का लाभ मिलता है, जिससे जमीन अधिग्रहण और स्थापना की प्रक्रिया बेहद किफायती हो जाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

पावर, ग्रीन और आरएंडडी इंसेंटिव से इंडस्ट्री को बढ़ावा
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए ऊर्जा और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया गया है. एफडीआई और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनियों को 5 वर्षों तक 100% बिजली शुल्क (इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी) में छूट दी जा रही है.
ग्रीन इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए ₹2.5 करोड़ तक का इंसेंटिव (50% तक) उपलब्ध है. वहीं, रिसर्च एवं डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने हेतु ₹10 करोड़ तक का आरएंडडी ग्रांट भी दिया जा रहा है, जिससे अत्याधुनिक तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा मिलेगा.

‘निवेश मित्र’ सिंगल विंडो से आसान निवेश और पारदर्शिता
निवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए ‘निवेश मित्र’ सिंगल विंडो पोर्टल को मजबूत किया गया है. इस प्लेटफॉर्म पर 500 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं, भूमि आवंटन, स्वीकृति और इंसेंटिव ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध है. इससे निवेशकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और समय की बचत होती है. गंगा एक्सप्रेसवे आईएमएलसी में स्थापित उद्योगों को केंद्र सरकार की पीएलआई योजना के साथ 30% तक का अतिरिक्त टॉप-अप भी दिया जा रहा है. यह सुविधा विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रतिस्पर्धी बनाती है और बड़े निवेश को आकर्षित करने में मदद करती है.

TAGS

​​ UP news

Trending news

Muzaffarnagar news
पानी की टंकी पर चढ़े युवक.... रील के जुनून में पूरे गांव की सेहत से किया खिलवाड़
YEIDA
नोएडा में प्लॉट खरीदने का प्लान है? यीडा की नई प्लॉट स्कीम के लिए करें आवेदन
sonbhadra latest news
मंडप में गिरा शराबी दूल्हा, फिर दुल्हन का फैसला बना सुर्खियां; 40 दिन में ...
PM Modi
महिला आरक्षण लागू होकर रहेगा...वाराणसी से पीएम मोदी का बड़ा ऐलान
Lucknow news
यूपी पुलिस में एक लाख भर्तियों का ऐलान, सीएम योगी ने दी हरी झंडी
Budaun News
बदायूं में भाइयों को उम्रकैद मिलने पर भड़की बहन, इंसाफ के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ी
Varanasi latest news
काशी से विकास का मेगा संदेश: पीएम ने 6,330 करोड़ की 163 परियोजनाओं का किया शुभारंभ
agra latest news
नोएडा से आगरा तक आग का कहर: स्कूटी शोरूम और टेलर शॉप में लगी भीषण आग
Noida cyber fraud
नोएडा में साइबर ठगों का नया जाल, 84 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति से 85 लाख रुपये की ऐंठे
mainpuri latest news
मैनपुरी में रफ्तार का कहर! अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को उड़ाया, महिला समेत 3 की मौत