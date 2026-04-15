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नैनीताल में गैस संकट से महंगा हुआ खाना, होटल-रेस्टोरेंट में 20% तक बढ़े दाम

Nainital News: नैनीताल में इन दिनों व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है. पर्यटन सीजन के बीच गैस संकट ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 15, 2026, 10:09 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Nainital News: उत्तराखंड के नैनीताल में इन दिनों व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की कमी और लगातार बढ़ती कीमतों ने होटल और रेस्टोरेंट कारोबार पर सीधा असर डालना शुरू कर दिया है. पर्यटन सीजन के बीच गैस संकट ने कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं खाने-पीने की वस्तुओं के दामों में 15 से 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

जानिए पूरी बात ? 
दरअसल, शहर के कई होटल और रेस्टोरेंट संचालकों का कहना है कि गैस सिलेंडरों की आपूर्ति अनियमित हो गई है, जिससे रोजमर्रा के संचालन में दिक्कतें आ रही हैं. रेस्टोरेंट संचालक रुचिर के अनुसार, फिलहाल कारोबार पूरी तरह ठप नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई का असर साफ दिखाई देने लगा है. गैस के साथ-साथ पैकिंग मैटेरियल और अन्य जरूरी सामानों की कीमतें भी बढ़ गई हैं, जिससे लागत बढ़ गई है। इसी कारण उन्हें मेन्यू में बदलाव करते हुए दाम बढ़ाने पड़े हैं.

 केवल दो सिलेंडर ही उपलब्ध कराए 
वहीं रेस्टोरेंट व्यवसायी विश्वजीत टंडन का कहना है कि पहले उनके यहां रोजाना एक गैस सिलेंडर की खपत होती थी, लेकिन अब महीने में केवल दो सिलेंडर ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं. हाल ही में उन्हें सिर्फ एक सिलेंडर मिला, जिससे रेस्टोरेंट संचालन प्रभावित हुआ है. गैस की कमी के चलते कई बार उन्हें वैकल्पिक ईंधन का सहारा लेना पड़ रहा है, जो महंगा साबित हो रहा है.

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खाने-पीने की चीजों हुई महंगी 
इस स्थिति का असर सीधे तौर पर पर्यटकों पर भी पड़ रहा है। दिल्ली से घूमने आई पर्यटक प्रियंका का कहना है कि इस बार रेस्टोरेंट में खाने-पीने की चीजों के दाम पहले से काफी अधिक हैं. पहले ही यात्रा और होटल का खर्च ज्यादा होता है, ऐसे में बढ़े हुए खाने के दाम उनके बजट को प्रभावित कर रहे हैं.

 50 से 70 प्रतिशत तक गैस सिलेंडर उपलब्ध
इस पूरे मामले पर प्रशासन का कहना है कि प्रदेश में निर्धारित एसओपी के आधार पर गैस आपूर्ति की जा रही है. अपर जिलाधिकारी विवेक राय के मुताबिक, पिछले वर्ष की खपत के आधार पर 50 से 70 प्रतिशत तक गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. प्राथमिकता के आधार पर मेडिकल और शैक्षणिक संस्थानों को पूर्ण आपूर्ति दी जा रही है, जबकि पर्यटन स्थलों को करीब 50 प्रतिशत गैस मिल रही है.

प्रशासन ने यह भी बताया कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंपों पर केरोसिन तेल और छोटे 5 किलो के सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. हालांकि फिलहाल पर्यटन कारोबार पूरी तरह प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन अगर जल्द ही गैस आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ, तो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ सकती है.

 

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