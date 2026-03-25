गाजियाबाद में प्रॉपर्टी खरीदने का सुनहरा मौका: 30 मार्च को 71 भूखंडों की बड़ी नीलामी, जानें कहां कैसे करें रजिस्ट्रेशन

गाजियाबाद: दिल्ली-एनसीआर में घर या निवेश की तलाश कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) एक बार फिर प्रॉपर्टी बाजार में हलचल पैदा करने जा रहा है. 30 मार्च को जीडीए की ओर से शहर की प्रमुख कॉलोनियों में खाली पड़े 71 भूखंडों की नीलामी आयोजित की जाएगी, जिसमें आवासीय, व्यावसायिक और संस्थागत प्लॉट शामिल हैं.

यह नीलामी इंदिरापुरम, वैशाली, कौशांबी और कोयल एन्क्लेव जैसी पॉश लोकेशनों में होगी, जो दिल्ली और नोएडा से सटे होने के कारण निवेश के लिहाज से काफी आकर्षक मानी जाती हैं. खास बात यह है कि इस बार ग्रुप हाउसिंग, स्कूल और हेल्थ सेंटर जैसी सुविधाओं के लिए भी भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे डेवलपर्स और संस्थाओं के लिए भी अवसर खुलेंगे.

जीडीए अधिकारियों के मुताबिक, कोयल एन्क्लेव योजना में पहली बार बड़े स्तर पर संस्थागत भूखंडों को शामिल किया गया है. यहां ग्रुप हाउसिंग के पांच प्लॉट, दो प्राइमरी स्कूल, एक हायर सेकेंडरी स्कूल और एक हेल्थ सेंटर के लिए भूखंड नीलामी में रखे गए हैं. वहीं कौशांबी में एक प्राइमरी स्कूल के लिए प्लॉट उपलब्ध होगा.

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आवासीय और कमर्शियल दोनों तरह के भूखंड

इंदिरापुरम विस्तार योजना में आवासीय और कमर्शियल दोनों तरह के भूखंड शामिल हैं, जबकि वैशाली में ओल्ड एज होम और सामुदायिक केंद्र के लिए भी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा आंबेडकर रोड डिस्ट्रिक्ट सेंटर, यूपी बॉर्डर, कर्पूरीपुरम, न्यायखंड और प्रताप विहार जैसी योजनाओं में भी कई प्लॉट नीलामी के लिए तैयार हैं.

कहां और कब होगी नीलामी

नीलामी प्रक्रिया लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में 30 मार्च को सुबह 11 बजे शुरू होगी. इसमें भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदकों को 26 मार्च तक आवेदन करना होगा. नीलामी में बोली लगाने वाले प्रतिभागियों को रिजर्व प्राइस से अधिक कीमत पर बोली लगानी होगी और किसी भी संपत्ति के लिए एकल बोली मान्य नहीं होगी.

जीडीए के अधिकारियों का कहना है कि यह वित्तीय वर्ष की अंतिम नीलामी है, इसलिए निवेशकों के लिए यह एक बेहतरीन मौका है. जो लोग एनसीआर में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह अवसर फायदे का सौदा साबित हो सकता है.

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