रद्द लाइसेंस से चल रहा था ISI मार्क का खेल? गाजियाबाद में 730 हेलमेट जब्त

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गाजियाबाद में भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने मानक चिह्न के दुरुपयोग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. लोनी की एक हेलमेट निर्माण इकाई से 730 हेलमेट और 4,646 पैकेजिंग सामग्री जब्त की गई. शुरुआती जांच में सामने आया कि हेलमेट पर ऐसे BIS लाइसेंस नंबर का इस्तेमाल किया जा रहा था जो पहले ही रद्द हो चुका था. मोहननगर की एक दूसरी इकाई से 1,158 LPG रेगुलेटर भी जब्त किए गए.
BIS गाजियाबाद, दिल्ली और नोएडा की संयुक्त टीमों ने दोनों जगह तलाशी और जब्ती अभियान चलाया. लोनी में हुई कार्रवाई BIS Act, 2016 की धारा 28 के तहत की गई. BIS के मुताबिक रद्द हो चुके लाइसेंस के बावजूद ISI मार्क वाले हेलमेट के निर्माण या भंडारण से जुड़ी गतिविधियां सामने आईं. जब्त सामान को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए BIS के कब्जे में लिया गया है.
लोनी में पकड़े गए 730 हेलमेट
लोनी में कार्रवाई का नेतृत्व BIS गाजियाबाद शाखा के वैज्ञानिक-सी एवं उप निदेशक शैलेंद्र कुमार वर्मा और BIS नोएडा शाखा के वैज्ञानिक-सी एवं उप निदेशक हर्षित कुमार जैन ने किया. टीम ने मौके से 730 हेलमेट के साथ 4,646 पैकेजिंग सामग्री जब्त की. प्रारंभिक जांच में रद्द BIS लाइसेंस नंबर के इस्तेमाल की बात सामने आई है.
मोहननगर में भी बड़ी कार्रवाई
दूसरी कार्रवाई आनंद इंडस्ट्रियल एस्टेट, मोहननगर स्थित एक इकाई में की गई. यहां से 1,158 LPG रेगुलेटर जब्त किए गए. इस कार्रवाई का नेतृत्व BIS गाजियाबाद के वैज्ञानिक-डी एवं संयुक्त निदेशक राजेंद्र कुमार पालसानिया और BIS दिल्ली के वैज्ञानिक-सी एवं उप निदेशक सचिन सिंह नरूका ने किया. दोनों मामलों में जब्त उत्पादों पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
हेलमेट खरीदते समय रहें सावधान
BIS ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि हेलमेट खरीदते समय केवल ISI मार्क देखकर ही भरोसा न करें. उसके साथ BIS लाइसेंस की वैधता भी जांचें. BIS के मुताबिक दोपहिया वाहन चालकों के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप हेलमेट जरूरी है और सुरक्षात्मक हेलमेट के लिए IS 4151:2015 मानक लागू है. संदिग्ध उत्पाद या ISI मार्क के दुरुपयोग की जानकारी BIS को देने की अपील की गई है.