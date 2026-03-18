डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर नौकरानी से किया रेप, 14 महीने करता रहा ब्लैकमेल, पीड़ित ने लगाई इंसाफ की गुहार

कृष्णदेव कुमार/मुजफ्फरनगर: मुज़फ्फरनगर से एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसने डॉक्टर जैसे सम्मानजनक पेशे को बदनाम कर दिया है. नगर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 21 वर्षीय युवती ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक डॉक्टर पर शोषण और ब्लैकमेलिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं.

पीड़िता का डॉक्टर पर आरोप

पीड़िता के अनुसार, करीब दो साल पहले आरोपी डॉक्टर ने परिवार से नज़दीकी बढ़ाते हुए उसे घरेलू काम के लिए अपने घर पर रख लिया था. कुछ समय बाद, एक दिन तबीयत खराब होने पर डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन और दवा दी, जिससे वह बेहोश हो गई. होश आने पर युवती ने खुद को आपत्तिजनक स्थिति में पाया. आरोप है कि इसी दौरान डॉक्टर ने उसके साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली.

14 महीने तक ब्लैकमेलिंग

युवती का कहना है कि इस वीडियो के आधार पर आरोपी ने उसे लगातार धमकाया और करीब 14 महीनों तक उसका शारीरिक शोषण करता रहा. विरोध करने पर जान से मारने और परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी जाती रही. डर और सामाजिक दबाव के कारण वह लंबे समय तक चुप रही.

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पीड़िता ने इंसाफ की गुहार लगाई

कुछ महीने पहले जब उसके पिता विदेश से लौटे, तो पीड़िता ने हिम्मत कर पूरी घटना बताई. इसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. आरोप है कि पुलिस ने प्रारंभ में कार्रवाई तो की, लेकिन आरोपी को जल्द ही छोड़ दिया गया. इससे निराश होकर पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से भी गुहार लगाई, लेकिन संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई.

युवती ने आरोपों का वीडियो किया वायरल

मामला तब तूल पकड़ गया जब युवती ने अपनी आपबीती बताते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया और आत्महत्या की चेतावनी दी. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमा हरकत में आया. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर दी है, जिसका नेतृत्व एसपी क्राइम कर रही हैं.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी डॉक्टर और उसकी पत्नी फरार बताए जा रहे हैं.

यह घटना न केवल कानून-व्यवस्था बल्कि समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है.पीड़िता लगातार न्याय की मांग कर रही है और प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठी है.

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