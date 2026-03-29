प्रेमी के बुलावा, तबय उतरब... मोबाइल टावर पर चढ़ी प्रतापगढ़ की 'बसंती', 2 घंटे चला हाईवोल्टेज ड्रामा

सुनील यादव /प्रतापगढ़: धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की मशूहर फिल्म शोले का वह सीन जिसमें वीरु (धर्मेंद्र) शराब पीकर पानी की टंकी पर चढ़ जाता है और बसंती (हेमा मालिनी) से शादी की जिद करने लगता है- आज भी यादगार है. यह तो बात रील यानी सिनेमा की है, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में कुछ ऐसा ही वाकया रियल लाइफ में भी दिखाई दिया हालांकि यहां किरदार अलग थे, यहां प्रेमी नहीं बल्कि प्रमिका अपने प्रेमी के लिए मोबाइल टावर पर चढ़ गई. मामला प्रतापगढ़ के फरेदपुर मोहल्ले का है.

फरेदपुर मोहल्ले में एक युवती अपने प्रेमी को बुलाने की जिद करते हुए करीब 100 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गई और जोर-जोश से शोर करने लगी.

बताया जा रहा है कि युवती का अपने प्रेमी अरविंद पटेल (निवासी सिया गांव) से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. इसी के बाद वह अचानक टावर पर चढ़ गई और नीचे उतरने से इनकार कर दिया. उसने साफ कहा कि जब तक उसका प्रेमी मौके पर नहीं आएगा, वह नीचे नहीं उतरेगी.

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घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर जुटने लगे और देखते देखते ही 100 से ज्यादा लोग मौके पर जमा हो गये.

जब लोगों ने युवती से नीचे उतरने की गुजारिश की तो उसने कहा, मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाओ, तभी नीचे उतरूंगी, नहीं तो जान दे दूंगी. उसके बिना मैं नहीं जी सकती हूं…”

वहीं किसी ने इस हाईवोल्टेज ड्रामा के बारे में पुलिस को खबर कर दी. आनन-फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. पुलिस कर्मियों ने युवती को समझा-बुझाकर टावर से नीचे उतरने के लिए कहा. लेकिन युवती अपने प्रेमी को बुलाने की जिद पर ही अड़ी रही.

करीब दो घंटे बाद युवती के प्रेमी को बुलाया गया. प्रेमी ने युवती से कहा, “शादी करब, नीचे उतरि आवा”. प्रेमी के मुंह ये शब्द सुनकर युवती टावर से नीचे उतर आई.

नीचे उतरते ही पुलिस ने युवती और उसके प्रेमी को हिरासत में लिया और थाने ले आई, जिसके बाद दोनों को सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया.

Watch Video: देखिये सोनभद्र के 'वीरू' का हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमिका से शादी की जिद में मोबाइल टावर पर चढ़ा

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