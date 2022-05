Gold-Silver Price Today: सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट या तेजी, जानें लखनऊ के बाजार में 10 ग्राम गोल्ड का भाव

Gold-Silver Price in India: आज 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने की कीमत में 10 रुपये की मामूली गिरावट आई है....लखनऊ में आज का रेट 52,950, रविवार को 53,110 रुपये था. जानकारी के लिए बता दें, उपरोक्त सोने की दरें सांकेतिक हैं और इसमें जीएसटी, टीसीएस और अन्य शुल्क शामिल नहीं हैं.