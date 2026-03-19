यूपी के 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हो गई मौज! सीएम योगी ने दिया बड़ा तोहफा

Outsourcing Employees Honorarium Increased: उत्तर प्रदेश के दो लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय बढ़ा दिया है. यूपी के 2 लाख आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय 8 से 11 हजार रुपये बढ़ा दिया है. योगी सरकार के इस फैसले के बाद अब चपरासी और चौकीदार को 10 हजार की जगह 18 हजार रुपये मानदेय मिलेगा.

सीएम योगी ने सदन में किया था ऐलान

इसी तरह अनुवादक, कंप्यूटर सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर को 14 हजार की जगह 23 हजार रुपये वेतन मिलेगा. कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी अप्रैल महीने से मिलेगी. सैलरी मानदेय के अलावा कर्मचारियों को अब 13 फीसदी ईपीएफ और 3.25 फीसदी ईएसआई भी मिलेगा. यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का ऐलान किया था. सरकार ने इस बार विभाग के बजट में 426 करोड़ का इजाफा करते हुए 2223.84 करोड़ रुपये जारी किए थे.