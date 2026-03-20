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गोरखपुर बना निवेश का ड्रीम डेस्टिनेशन! गीडा में उद्योगों की लगी कतार, 500 से अधिक कंपनियों ने दिखाई रुचि

Gorakhpur news: गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों ने औद्योगिक विकास की नई कहानी लिखी है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:46 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन और सरकार की इन्वेस्टर्स फ्रेंडली नीतियों ने गोरखपुर को तेजी से औद्योगिक हब में बदल दिया है. कभी जहां गिनती के उद्योग थे, वहीं अब गोरखपुर निवेश का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है. 

पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को लग रहा पंख 
गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में कानून व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी और निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियों ने औद्योगिक विकास की नई कहानी लिखी है. गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा अब पूर्वांचल के औद्योगिक विकास का इंजन बन चुका है. 2017 से पहले जहां यहां गिनती के उद्योग थे, वहीं पिछले नौ वर्षों में यहां सैकड़ों औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं. करीब 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश से 40 हजार से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं. 

500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां
गीडा क्षेत्र में देश की बड़ी कंपनियों ने निवेश किया है. Varun Beverages ने 1100 करोड़ केयान इंडस्ट्रीज ने 1200 करोड़ अंकुर उद्योग ने 500 करोड़ इंडिया ऑटोव्हील्स ने 400 करोड़ और CP Milk & Foods समेत कई कंपनियों ने यहां अपनी इकाइयां स्थापित की हैं. कोल्ड ड्रिंक सेक्टर में भी गोरखपुर बड़ी कंपनियों की पसंद बनता जा रहा है. PepsiCo की फ्रेंचाइजी पहले से उत्पादन कर रही है जबकि Coca-Cola का प्लांट निर्माणाधीन है. वहीं Reliance Industries के स्वामित्व वाला कैम्पा ब्रांड भी यहां यूनिट लगाने की तैयारी में है. 

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6876 एकड़ में विकसित हो रही इंडस्ट्रियल टाउनशिप
मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी तेजी से आकार ले रहा है. करीब 6876 एकड़ में विकसित हो रही इस परियोजना के पहले चरण में ही हजारों करोड़ का निवेश और हजारों रोजगार प्रस्तावित हैं. Adani Group की अंबुजा सीमेंट यूनिट और अन्य कंपनियों को जमीन आवंटित की जा चुकी है, जबकि Tata Power और Videocon ने भी निवेश में रुचि दिखाई है.

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