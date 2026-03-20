गोरखपुर की सड़कों पर मौत बनकर दौड़ रहे डंपर! शादी के एक माह बाद ही टूटा दुखों का पहाड़, मासूम की मौत

नागेन्द्र मणि त्रिपाठी/गोरखपुर: यूपी के गोरखपुर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां तेज रफ्तार डंपर ने हंसते-खेलते परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ दिया. पहले इस हादसे में नवदंपति की मौत हुई और अब इलाज के दौरान उनकी 9 साल की भतीजी ने भी दम तोड़ दिया है. इस एक हादसे में अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है, जबकि एक मासूम बच्ची अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है.

ऐसे हुआ हादसा

गोरखपुर के खोराबार थाना क्षेत्र के रामपुर डाढ़ी गांव में मातम पसरा हुआ है, जहां एक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. गांव निवासी मितेश की शादी महज एक महीने पहले 26 फरवरी को हुई थी. घर में नई बहू के आने की खुशियां अभी खत्म भी नहीं हुई थीं कि एक दर्दनाक हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया. बीते मंगलवार की रात मितेश अपनी पत्नी सोनम और अपने बड़े भाई की दो बेटियों तन्नू और खुशी को लेकर घूमने निकले थे लेकिन देवरिया बाईपास फोरलेन पर सिक्टौर के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि मितेश और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि दोनों मासूम बच्चियां भी बुरी तरह जख्मी हो गईं.

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया

स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया जहां मितेश और सोनम को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जबकि बच्चियों को एम्स गोरखपुर भेजा गया. इलाज के दौरान पहले नवदंपती की मौत हो गई और अब चार दिन बाद 9 साल की खुशी ने भी दम तोड़ दिया. इस तरह इस दर्दनाक हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है जबकि दूसरी बच्ची की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है. इस घर में कुछ दिन पहले शहनाई गूंज रही थी उसी घर में अब तीन-तीन चिताओं के जलने के बाद चीख-पुकार और मातम पसरा हुआ है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है.

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डंपर का चालक फरार

हादसे के बाद पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया. पुलिस का कहना है कि आरोपी चालक की तलाश जारी है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. बड़ा सवाल यही है आखिर कब तक सड़कों पर ऐसे बेलगाम डंपर लोगों की जान लेते रहेंगे?. दरअसल, गोरखपुर में डंपरों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है.सिर्फ एक हफ्ते में ही अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 5 लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि कई लोग घायल हुए हैं.