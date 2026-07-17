जल संकट से लड़ने का देसी तरीका.. सहजन और ज्वालामुखीय पत्थर पर होगा बड़ा शोध

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Groundwater Week 2026: उत्तर प्रदेश में तेजी से घटते भूजल स्तर और बढ़ते जल संकट को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार अब पानी की हर बूंद बचाने पर जोर दे रही है. इसी सोच के साथ प्रदेश में 'भूजल सप्ताह-2026' के तहत व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का मकसद लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करने के साथ ऐसे नए और सस्ते उपाय तलाशना भी है.. जिनसे भविष्य में जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सके. इसी कड़ी में शुक्रवार को लखनऊ में भूगर्भ जल विभाग की ओर से 'जल-संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने ऐसे कई नए सुझाव दिए, जो आने वाले समय में पानी बचाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.
RO से निकलने वाले बेकार पानी को बचाने पर खास फोकस
आज शहरों में बड़ी संख्या में लोग पीने के पानी को साफ करने के लिए आरओ (RO) सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या यह भी है कि आरओ से काफी मात्रा में पानी बेकार निकल जाता है. यह पानी सीधे नाली में चला जाता है, जिससे हर साल लाखों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है. 'जल-संवाद' कार्यक्रम में इसी समस्या का समाधान खोजने पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई. विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि यदि इस बेकार पानी को प्राकृतिक तकनीक की मदद से दोबारा उपयोग के योग्य बनाया जाए तो बड़ी मात्रा में पानी बचाया जा सकता है. इस प्रस्ताव में सहजन के बीज (मोरिंगा सीड्स) और स्कोरिया वॉल्केनिक रॉक यानी छिद्रयुक्त ज्वालामुखीय पत्थर के इस्तेमाल की बात सामने आई.
कैसे काम करेंगे सहजन के बीज और ज्वालामुखीय पत्थर?
विशेषज्ञों ने बताया कि सहजन के बीज प्राकृतिक जल शोधन में काफी उपयोगी माने जाते हैं. इनके बीजों का पाउडर पानी में मौजूद बारीक गंदगी और अशुद्ध कणों को एक जगह इकट्ठा कर नीचे बैठाने में मदद करता है. इससे पानी पहले की तुलना में अधिक साफ हो सकता है. वहीं स्कोरिया वॉल्केनिक रॉक अपनी खास छिद्रयुक्त बनावट की वजह से प्राकृतिक फिल्टर की तरह काम कर सकती है. इसके छोटे-छोटे छिद्र पानी में मौजूद कई तरह की अशुद्धियों को कम करने में मददगार हो सकते हैं. हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस तकनीक को बड़े स्तर पर अपनाने से पहले और वैज्ञानिक अध्ययन तथा परीक्षण की जरूरत होगी.
अब बनेगा प्रोटोटाइप.. होगी वैज्ञानिक जांच
भूगर्भ जल विभाग ने इस नए सुझाव में रुचि दिखाई है. विभाग का मानना है कि यदि यह तकनीक सफल साबित होती है तो घरों में इस्तेमाल होने वाले आरओ सिस्टम से निकलने वाले पानी की बड़ी मात्रा को दोबारा उपयोग में लाया जा सकेगा. इसी दिशा में अब इस तकनीक पर विस्तृत शोध करने, एक प्रोटोटाइप तैयार करने और उसकी चरणबद्ध टेस्टिंग करने पर सहमति बनी है. अगर परीक्षण सफल रहता है तो भविष्य में यह मॉडल आम लोगों तक भी पहुंचाया जा सकता है.
कम खर्च में पानी बचाने का नया रास्ता
कार्यक्रम में इस बात पर भी जोर दिया गया कि जल संरक्षण के लिए हमेशा महंगी तकनीक की जरूरत नहीं होती. कई प्राकृतिक और कम लागत वाले उपाय भी बेहद कारगर साबित हो सकते हैं. विशेषज्ञों ने कहा कि यदि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जाए तो पानी बचाने के साथ-साथ लोगों पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ेगा. यही वजह है कि सहजन के बीज और ज्वालामुखीय पत्थर जैसी प्राकृतिक सामग्री को लेकर गंभीरता से अध्ययन किया जा रहा है.
जल संरक्षण में आगे आने वालों को मिलेगा प्रोत्साहन
'जल-संवाद' कार्यक्रम में सामाजिक संगठनों ने सुझाव दिया कि जल संरक्षण में बेहतर काम करने वाले गांवों, नगर निकायों, कॉलोनियों और हाउसिंग सोसाइटियों को विशेष प्रोत्साहन और पुरस्कार दिए जाने चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि अगर अच्छे काम करने वालों को सम्मान मिलेगा तो दूसरे लोग भी प्रेरित होंगे. इससे वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग), रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अपशिष्ट जल के दोबारा उपयोग और भूजल संरक्षण जैसे कार्यों में लोगों की भागीदारी तेजी से बढ़ेगी.
नई तकनीक से होगी भूजल की बेहतर निगरानी
बैठक में आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई. विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि रिमोट सेंसिंग और जीआईएस (Geographic Information System) जैसी तकनीकों की मदद से भूजल भंडार, जल संरक्षण परियोजनाओं और वर्षा जल संचयन की सटीक मैपिंग की जाए. ऐसा करने से यह पता लगाना आसान होगा कि किन इलाकों में भूजल तेजी से घट रहा है और किन क्षेत्रों में संरक्षण के प्रयास सफल हो रहे हैं. इससे भविष्य की योजनाएं और अधिक प्रभावी बनाई जा सकेंगी.
जल सुरक्षा के लिए जरूरी है लोगों की भागीदारी
भूगर्भ जल विभाग के निदेशक डॉ. राजेश कुमार प्रजापति ने कहा कि केवल सरकारी योजनाओं के भरोसे जल संकट का समाधान संभव नहीं है. जब तक आम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में पानी बचाने की आदत नहीं अपनाएंगे, तब तक दीर्घकालिक जल सुरक्षा हासिल करना मुश्किल होगा. उन्होंने कहा कि हर नागरिक को पानी बचाने की जिम्मेदारी समझनी होगी. घरों में पानी का सीमित उपयोग, वर्षा जल संचयन, बेकार पानी का दोबारा इस्तेमाल और भूजल संरक्षण जैसी छोटी-छोटी पहल भी भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकती हैं.