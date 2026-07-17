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जल संकट से लड़ने का देसी तरीका.. सहजन और ज्वालामुखीय पत्थर पर होगा बड़ा शोध

Groundwater Week 2026: उत्तर प्रदेश में तेजी से घटते भूजल स्तर और बढ़ते जल संकट को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार अब पानी की हर बूंद बचाने पर जोर दे रही है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Jul 17, 2026, 08:36 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 08:36 PM IST
जल संकट से लड़ने का देसी तरीका.. सहजन और ज्वालामुखीय पत्थर पर होगा बड़ा शोध
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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