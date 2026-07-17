जल संकट से लड़ने का देसी तरीका.. सहजन और ज्वालामुखीय पत्थर पर होगा बड़ा शोध

Groundwater Week 2026: उत्तर प्रदेश में तेजी से घटते भूजल स्तर और बढ़ते जल संकट को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार अब पानी की हर बूंद बचाने पर जोर दे रही है. इसी सोच के साथ प्रदेश में 'भूजल सप्ताह-2026' के तहत व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान का मकसद लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करने के साथ ऐसे नए और सस्ते उपाय तलाशना भी है.. जिनसे भविष्य में जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सके. इसी कड़ी में शुक्रवार को लखनऊ में भूगर्भ जल विभाग की ओर से 'जल-संवाद' कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने ऐसे कई नए सुझाव दिए, जो आने वाले समय में पानी बचाने की दिशा में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं.