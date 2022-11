Gujarat Assembly Election 2022 : गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान

Gujarat Assembly Election 2022 Dates: गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग ने कर दिया है. राज्य में दो चरणों में वोट डाले जाएंगे. गुजरात असेंबली इलेक्शन के पहले चरण का चुनाव 1 दिसंबर औऱ दूसरे चरण का चुनाव 5 दिसंबर को होगा. 8 दिसंबर 2022 को मतगणना होगी. गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 में 182 सीटों में से बीजेपी (BJP) ने 99 सीटें अपनी झोली में डाली थीं. जबकि कांग्रेस (Congress) 80 सीटों पर रह गई. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में जब 2002 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने 127 सीटें जीती थीं. उसके बाद 2007, 2012 के बीच भाजपा का आंकड़ा 115 से 117 के बीच रहा है. गुजरात में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को दो चरणों वोटिंग हुई थी. तब करीब 3 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाला था.

गुजरात विधानसभा चुनाव 2017 में पहले चरण का वोट 9 दिसंबर को सौराष्ट्र व दक्षिण गुजरात के तहत 19 जिलों में 89 सीटों पर हुआ था. जबकि 14 दिसंबर को उत्तर और मध्य क्षेत्र में 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट पड़े थे.

For enhanced voting experience, 1274 polling stations will be completely managed by women & security staff. There will be 182 polling stations where one will be welcomed by PWD. For the 1st time, 33 polling stations will be set up &managed by youngest available polling staff: CEC pic.twitter.com/UZ0F2qfwOE

