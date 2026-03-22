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मां श्रृंगार गौरी के दर्शन को उमड़ा श्रद्धालुओं का रेला, लगे 'ज्ञानवापी मुक्त करो' के नारे, साल में एक बार मिलता है मौका

Gyanvapi Shringar Gauri Puja: चैत्र नवरात्र के चौथे दिन वाराणसी में आस्था की हुंकार सुनाई दी. यहां भारी सुरक्षा के बीच ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी दीवार स्थित मां शृंगार गौरी के विग्रह की विधि विधान से पूजा की गई. ये परंपरा सालों से चली आ रही है. इस मौके पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा.

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 11:09 AM IST
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Gyanvapi Shringar Gauri Puja
Gyanvapi Shringar Gauri Puja

Gyanvapi Shringar Gauri Puja: काशी में चैत्र नवरात्र के चौथे दिन अलग ही नजारा देखने को मिलता है. इस दिन ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी दीवार स्थित मां शृंगार गौरी के विग्रह के दर्शन की प्राचीन परंपरा है. इस दिन शहर के लोगों के साथ ही दुनियाभर से आए श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचते हैं. आज भी मां श्रृंगार गौरी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा. इस दौरान ज्ञानवापी मुक्त करो... नारे भी लगे.

मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब
आलम ये है कि श्रद्धालुओं की तकरीबन दो किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई है. श्रद्धालुओं को ये मौका हर साल सिर्फ एक बार ही मिलता है, जिसकी वजह से कोई भी इस मौके को गंवाना नहीं चाहता. श्रद्धालुओं का समूह मैदागिन से पैदल मार्च करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर स्थित श्रृंगार गौरी की तरफ बढ़ा. वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर के रास्तों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली.

कैसा रहा माहौल?
सत्यनारायण मंदिर और विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4-बी से सुबह 8.30 बजे श्रद्धालुओं की एंट्री कराई गई. श्रद्धालुओं ने मंदिर मुक्ति के लिए मां से कामना की. सुबह ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के बैनर तले श्रद्धालुओं का जत्था निकला. रास्ते भर श्रद्धालु भक्ति गानों पर झूमते रहे. हर-हर महादेव के जयकारे लगे. शंखनाद और डमरू वादन हुआ.

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महिला वादियों ने की पूजा-अर्चना
मां श्रृंगार गौरी की चौखट पर महिला वादियों ने दर्शन किए. ज्ञानवापी मामले की मुख्य महिला वादी राखी सिंह, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक और लक्ष्मी देवी हैं, जिन्होंने आज विधि-विधान से मां श्रृंगार गौरी की पूजा की. इन्हीं 5 महिलाओं ने साल 2021 में कोर्ट में याचिका दाखिल कर श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग की थी, जिस पर मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है.  

मोबाइल-कैमरे के साथ एंट्री बैन 
दर्शनार्थियों को मंदिर प्रशासन ने पूजा सामग्री, डमरू, घंटी, शंख, नारियल और चुनरी दी. मोबाइल फोन और कैमरे के साथ प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है. यह फैसला शनिवार को ही श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास, स्थानीय पुलिस प्रशासन और दर्शनार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच एक समन्वय बैठक में हुआ था. सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. ताकि किसी तरह की कोई परेशानी न हो. 

साल में एक बार मिलता है मौका
आपको बता दें, सामान्य दिनों में श्रृंगार गौरी के परिसर में जाने की अनुमति नहीं होती. साल में केवल चैत्र नवरात्रि की चतुर्थी को ही चौखट के अंदर जाकर पूजन की अनुमति मिलती है. जिसकी वजह से हर साल इस दिन देश-दुनिया के कोने-कोने से श्रद्धालु मां के दर्शन करने पहुंचते हैं. इस बार भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे हैं.

यह भी पढ़िए: 'बुद्ध नगरी' कहलाता यूपी का ये जिला, भगवान विष्णु के नवें अवतार ने यहीं पर बिताए थे 29 साल!

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