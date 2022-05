ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद: नहीं हो सकी वीडियोग्राफी, सर्वे टीम को नहीं जाने दिया गया परिसर के अंदर

वाराणसी: ज्ञानवापी मस्जिद व शृंगार गौरी मामले में मस्जिद परिसर में हो रहे सर्वे का काम रुक गया है. दरअसल, मुस्लिम पक्षकारों ने सर्वे कर रही टीम को मस्जिद में जाने से रोक दिया. जिसके चलते फिलहाल वीडियोग्राफी की कार्यवाही स्थगित हो गई है. शुक्रवार को भी शाम 4.00 बजे से 7.00 बजे तक वीडियोग्राफी हुई थी. इस दौरान एडवोकेट, कमिश्नर अजय मिश्र समेत दोनों पक्षों के कुल 28 लोग मौजूद रहे.

एडवोकेट कमिश्नर को हटाने की मांग

वहीं, सर्वे के दूसरे दिन वाराणसी की अदालत में एडवोकेट कमिश्नर बदलने की याचिका की सुनवाई के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील आदेश की कॉपी लेकर मंदिर परिसर के भीतर दाखिल हुए. उन्होंने कार्यवाही रोकने की अपील की. मुस्लिम पक्षकारों के भारी विरोध के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई. जिसके बाद हिंदू पक्ष व एडवोकेट कमिश्नर सभी परिसर से बाहर निकल गए. गौरतलब है कि अंजुमन इंतजामिया मसाजिद की ओर से वकील ने एडवोकेट कमिश्नर पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने वीडियोग्राफी के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से काम करने का आरोप लगाते हुए हटाने की मांग की है.

We submitted an application today because we had doubts about Court Commissioner's unbiasedness. A hearing on this will be done on May 9. We're here just to issue a copy to Commissioner, not to participate in proceedings:Adv Merajuddin Siddiqui, Anjuman Intezamia Masjid Committee https://t.co/jIpZVYlZxf pic.twitter.com/NJZrJv2jjK

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) May 7, 2022