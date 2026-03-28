अयोध्या राममंदिर में हनुमान जयंती पर विशेष कार्यक्रम, परकोटा स्थित हनुमान मंदिर पर होगा ध्वजारोहण

Ayodhya: अयोध्या में इस बार हनुमान जयंती का उत्सव खास मायनों में यादगार बनने जा रहा है.राम मंदिर के परकोटा स्थित हनुमान मंदिर में 2 अप्रैल को भव्य धार्मिक आयोजन की तैयारी है, जहां मंदिर के शिखर पर विधिवत ध्वजारोहण किया जाएगा. इस विशेष कार्यक्रम की अगुवाई ‘बजरंगी’ के नाम से प्रसिद्ध विनय कटियार करेंगे.

200 विशिष्ट अतिथि आमंत्रित

इस आयोजन में बजरंग दल से जुड़े अब तक के सभी पूर्व संयोजकों को आमंत्रित किया गया है. साथ ही करीब 50 साधु-संतों और लगभग 200 विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी इस कार्यक्रम को और भी महत्वपूर्ण बनाएगी. धार्मिक आस्था के साथ-साथ यह आयोजन संगठनात्मक एकता का भी प्रतीक बनकर उभर रहा है.

राम मंदिर आंदोलन में बजरंग दल की अहम भूमिका

दरअसल, राम मंदिर आंदोलन में बजरंग दल की अहम भूमिका रही है. ऐसे में पहली बार मंदिर ट्रस्ट द्वारा इस तरह से बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं को मंच देना कई संकेत दे रहा है. इसे आंदोलन से जुड़े सभी पक्षों को सम्मान देने और पुराने मतभेदों को खत्म करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है.

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किसने की बजरंग दल की स्थापना

गौरतलब है कि बजरंग दल की स्थापना खुद विनय कटियार ने की थी, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट के गठन और निर्माण से जुड़े कई बड़े आयोजनों में उनकी सक्रिय भागीदारी नहीं दिखी थी. इस दौरान ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर उनके कुछ बयान भी चर्चा में रहे थे. ऐसे में इस मंच पर उनकी प्रमुख भूमिका को एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है.

कार्यक्रम में मध्य प्रदेश से जुड़े वरिष्ठ नेता जयभान सिंह पवैया भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे. उनके साथ पूर्व संयोजक प्रकाश शर्मा और सुरेंद्र जैन को भी आमंत्रित किया गया है.

विहिप के मीडिया प्रभारी शरद शर्मा के अनुसार, कटियार और पवैया दोनों ने राष्ट्रीय स्तर पर बजरंग दल के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. खासकर 1995 में अमरनाथ यात्रा के दौरान आई चुनौतियों के बीच पवैया ने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ यात्रा कर एक मजबूत संदेश दिया था.

कुल मिलाकर, अयोध्या का यह आयोजन सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि संगठनात्मक समन्वय, सम्मान और एकजुटता का प्रतीक बनता नजर आ रहा है.

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