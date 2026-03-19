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दिल्ली मेट्रो स्टेशन और मंदिरों की रैकी! पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे 2 आरोपी गिरफ्तार

Hapur News: देश की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बड़ा खतरा सामने आया है. उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए दो ऐसे युवकों को गिरफ्तार किया है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:50 AM IST
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ats ib arrest 2 spy for pakistan
ats ib arrest 2 spy for pakistan

Hapur News/अभिषेक माथुर:  देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस की धौलाना थाना टीम, एंटी टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) मेरठ और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) दिल्ली की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपियों को पकड़ा गया.

क्या है पूरा मामला?
पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी भारत के संवेदनशील धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों की रैकी कर रहे थे. ये लोग दिल्ली मेट्रो के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन और आसपास के सनातन मंदिरों की फोटो और वीडियो बना रहे थे. इसके अलावा, बिसरख रावण मंदिर जैसे प्राचीन स्थल को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई.

किसके लिए कर रहे थे जासूसी?
जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहे थे, जो कथित तौर पर आईएसआई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. आरोपी मोबाइल के जरिए फोटो, वीडियो और लोकेशन डेटा भेज रहे थे.

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आरोपी कौन हैं?
गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान
अजीम राणा (निवासी: पिपलैंडा, धौलाना, हापुड़)
आजाद राजपूत (निवासी: भावनपुर, मेरठ)

क्या-क्या बरामद हुआ?
आईबी और पुलिस की जांच में आरोपियों के पास से
दो मोबाइल फोन
राष्ट्रविरोधी चैट
संवेदनशील स्थलों की फोटो और वीडियो
लोकेशन डेटा
बरामद किया गया है.

किन धाराओं में केस दर्ज?
दोनों आरोपियों के खिलाफ
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और 61(2)
Official Secrets Act, 1923 की धारा 3/5
के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आगे क्या?
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की गहन जांच जारी है, और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील है, ऐसे में एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं. 

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