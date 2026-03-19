दिल्ली मेट्रो स्टेशन और मंदिरों की रैकी! पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे 2 आरोपी गिरफ्तार

Hapur News/अभिषेक माथुर: देश की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस की धौलाना थाना टीम, एंटी टेररिज्म स्क्वाड (एटीएस) मेरठ और इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) दिल्ली की संयुक्त कार्रवाई में दोनों आरोपियों को पकड़ा गया.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपी भारत के संवेदनशील धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों की रैकी कर रहे थे. ये लोग दिल्ली मेट्रो के रमेश नगर मेट्रो स्टेशन और आसपास के सनातन मंदिरों की फोटो और वीडियो बना रहे थे. इसके अलावा, बिसरख रावण मंदिर जैसे प्राचीन स्थल को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई.

किसके लिए कर रहे थे जासूसी?

जांच में सामने आया कि आरोपी पाकिस्तान के कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी के लिए काम कर रहे थे, जो कथित तौर पर आईएसआई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है. आरोपी मोबाइल के जरिए फोटो, वीडियो और लोकेशन डेटा भेज रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी कौन हैं?

गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान

अजीम राणा (निवासी: पिपलैंडा, धौलाना, हापुड़)

आजाद राजपूत (निवासी: भावनपुर, मेरठ)

क्या-क्या बरामद हुआ?

आईबी और पुलिस की जांच में आरोपियों के पास से

दो मोबाइल फोन

राष्ट्रविरोधी चैट

संवेदनशील स्थलों की फोटो और वीडियो

लोकेशन डेटा

बरामद किया गया है.

किन धाराओं में केस दर्ज?

दोनों आरोपियों के खिलाफ

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और 61(2)

Official Secrets Act, 1923 की धारा 3/5

के तहत मामला दर्ज किया गया है.

आगे क्या?

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मामले की गहन जांच जारी है, और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. यह मामला देश की सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील है, ऐसे में एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं.

और पढे़ं:

दुकान किराये पर न देने की सजा! मिठाई की दुकान पर दबंगों की दबंगई, महिला को दी जान से मारने की धमकी, CCTV में कैद

हत्या या हादसा? रिश्तेदारी के बहाने ले गए युवक का सड़क किनारे मिला शव, जौनपुर में रहस्यमयी मौत से हड़कंप

उत्तर प्रदेश की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!