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साजिद से पंगा सांप को पड़ा भारी, काटा तो हाथ में दबोच अस्पताल पहुंचा; डॉक्टर और मरीजों में हड़कंप

Hapur Trending News: उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक सांप को साजिद नाम के युवक को काटना भारी पड़ गया.  युवक को काटने के बाद युवक ही नहीं सांप भी अस्पताल में पहुंच गया. क्या है ये दिलचस्प मामला आइये आपको बताते हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 22, 2026, 11:59 PM IST
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सांप को अस्पताल लेकर पहुंचा युवक
सांप को अस्पताल लेकर पहुंचा युवक

अभिषेक माथुर/ हापुड़: सांप को देखते ही अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मेरठ के साजिद ने जो किया वो सुर्खियां बन गया है.  हापुड़ के सिंभावली इलाके में रहने वाला साजिद को सांप ने काटा तो साजिद अपने होश खोने के बजाय सांप को ही अपने हाथ में लेकर सीधा अस्पताल पहुंच गया और डॉक्टर के सामने उसे बेड पर रखते हुए अपने साथ ही घटना के बारे में बताया. 

क्या है पूरी घटना 
​मेरठ के धौलड़ी रसूलपुर निवासी साजिद अपने ननिहाल रतनपुरा (हापुड़) आया था. गर्मी से राहत पाने के लिए साजिद जैसे ही स्विमिंग पूल में नहाने उतरा, वहां पहले से मौजूद एक सांप ने उसे डस लिया. सांप ने सोचा होगा कि उसका काम हो गया, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई. साजिद ने न तो शोर मचाया और न ही हिम्मत हारी, बल्कि फुर्ती दिखाते हुए हमलावर सांप को वहीं दबोच लिया.  

सांप की ही जान पर बन आई
​सांप साजिद के चंगुल में ऐसा फंसा कि उसकी जान पर बन आई. साजिद उसे हाथ में 'ट्रॉफी' की तरह लटकाए सीधे अस्पताल पहुंच गया. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जब साजिद हाथ में जिंदा सांप लेकर दाखिल हुआ, तो डॉक्टरों और तीमारदारों के होश उड़ गए. साजिद ने बड़े ही शांत अंदाज में डॉक्टरों को सांप दिखाते हुए कहा, "डॉक्टर साहब,  इस सांप ने मुझे काटा है, अब मेरा इलाज शुरू करो."

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साजिद की पकड़ से बेदम से हुआ सांप
इसे साजिद कि दिलेरी कहें या पागलपन लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ये नजारा देख हैरान रह गए.  आनन-फानन में साजिद को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. वहीं, साजिद की 'लोहे जैसी पकड़' से बेदम हो चुके सांप को डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से छुड़वाकर एक डिब्बे में बंद किया. बाद में सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया.

हापुड़ की यह घटना संदेश देती है कि मुश्किल समय और विपत्ति में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिये. हिम्मत और बहादुरी के आगे अक्सर किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं.  

ये भी पढ़ें: पॉलीथिन में सांप है,जिसने मेरे बेटे को काटा- इलाज के लिए बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, नर्स और डॉक्टर दौड़ पड़े

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