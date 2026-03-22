साजिद से पंगा सांप को पड़ा भारी, काटा तो हाथ में दबोच अस्पताल पहुंचा; डॉक्टर और मरीजों में हड़कंप

अभिषेक माथुर/ हापुड़: सांप को देखते ही अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन मेरठ के साजिद ने जो किया वो सुर्खियां बन गया है. हापुड़ के सिंभावली इलाके में रहने वाला साजिद को सांप ने काटा तो साजिद अपने होश खोने के बजाय सांप को ही अपने हाथ में लेकर सीधा अस्पताल पहुंच गया और डॉक्टर के सामने उसे बेड पर रखते हुए अपने साथ ही घटना के बारे में बताया.

क्या है पूरी घटना

​मेरठ के धौलड़ी रसूलपुर निवासी साजिद अपने ननिहाल रतनपुरा (हापुड़) आया था. गर्मी से राहत पाने के लिए साजिद जैसे ही स्विमिंग पूल में नहाने उतरा, वहां पहले से मौजूद एक सांप ने उसे डस लिया. सांप ने सोचा होगा कि उसका काम हो गया, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू हुई. साजिद ने न तो शोर मचाया और न ही हिम्मत हारी, बल्कि फुर्ती दिखाते हुए हमलावर सांप को वहीं दबोच लिया.

सांप की ही जान पर बन आई

​सांप साजिद के चंगुल में ऐसा फंसा कि उसकी जान पर बन आई. साजिद उसे हाथ में 'ट्रॉफी' की तरह लटकाए सीधे अस्पताल पहुंच गया. अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जब साजिद हाथ में जिंदा सांप लेकर दाखिल हुआ, तो डॉक्टरों और तीमारदारों के होश उड़ गए. साजिद ने बड़े ही शांत अंदाज में डॉक्टरों को सांप दिखाते हुए कहा, "डॉक्टर साहब, इस सांप ने मुझे काटा है, अब मेरा इलाज शुरू करो."

Add Zee News as a Preferred Source

साजिद की पकड़ से बेदम से हुआ सांप

इसे साजिद कि दिलेरी कहें या पागलपन लेकिन अस्पताल के डॉक्टर ये नजारा देख हैरान रह गए. आनन-फानन में साजिद को प्राथमिक उपचार के बाद मेरठ के अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया. वहीं, साजिद की 'लोहे जैसी पकड़' से बेदम हो चुके सांप को डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से छुड़वाकर एक डिब्बे में बंद किया. बाद में सांप को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया.

हापुड़ की यह घटना संदेश देती है कि मुश्किल समय और विपत्ति में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिये. हिम्मत और बहादुरी के आगे अक्सर किस्मत को भी घुटने टेकने पड़ते हैं.

ये भी पढ़ें: पॉलीथिन में सांप है,जिसने मेरे बेटे को काटा- इलाज के लिए बेटे को अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, नर्स और डॉक्टर दौड़ पड़े

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.