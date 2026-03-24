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गाजियाबाद के हरीश राणा बने 'इतिहास' 13 साल के संघर्ष के बाद शारीरिक कष्टों से मिली मुक्ति, जानें Harish Rana केस की पूरी टाइमलाइन

Harish Rana Case Timeline: 23 साल के हरीश राणा का मंगलवार को दिल्ली एम्स में निधन हो गया. हरीश राणा के संघर्ष और इस विदाई ने सबको झकझोर दिया है. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 24, 2026, 07:38 PM IST
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Harish Rana Death
Harish Rana Death

Harish Rana Case Timeline: गाजियाबाद निवासी हरीश राणा का निधन हो गया है. हरीश के जाने से जहां एक ओर परिवार शोक में डूबा है, वहीं उन्हें इस बात का संतोष है कि उनके बेटे को लंबे शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल गई. मंगलवार को जब दिल्ली एम्स में हरीश ने अंतिम सांस ली, तब परिजन उनके साथ ही थे. हरीश राणा के संघर्ष और इस विदाई ने सबको झकझोर दिया है. आइए जानते हैं हरीश राणा केस में कब-क्या क्या हुआ?. 

गाजियाबाद के राजनगर में रहता है परिवार 
23 साल के हरीश राणा का परिवार गाजियाबाद के राजनगर स्थित राज एम्पायर सोसायटी में रहता है. घर में हरीश राणा का एक भाई और एक बहन है. भाई का नाम आशीष राणा है. वहीं बहन की शादी हो गई है. पिता अशोक राणा और माता निर्मला देवी हैं. हरीश राणा का परिवार 13 साल पुराने हुए उस वाक्ये को कभी भूल नहीं पाएगा. एक घटना ने हरीश की जिंदगी खत्म कर दी. 

वो मनहूस फोन कॉल 
हरीश राणा चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे. हरीश राणा 20 अगस्त 2013 को हॉस्टल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे. पिता अशोक को फोन आया कि बेटा बिल्डिंग से नीचे गिर गया है. घर वाले आज भी उस वाक्ये को यादकर फफकर रो देते हैं. इस हादसे के बाद हरीश कोमा में चले गए. 13 साल से जीवन के लिए संघर्ष करते रहे. मगर डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए. 

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हरीश राणा केस में कब-क्या क्या हुआ?
20 अगस्त 2013 को पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉयज हॉस्टल की चौथी मंजिल से नीचे गिरे. 
2022 में हरीश के माता पिता ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की 
जुलाई 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी
15 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा केस में फैसला सुरक्षित रखा
11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी
15 मार्च को परिजन हरीश राणा को दिल्ली एम्स ले गए
17 मार्च से हरीश को पानी भी देना रोक दिया गया 
24 मार्च को हरीश राणा का दिल्ली एम्स में निधन हो गया

यह भी पढ़ें : हरीश राणा को 13 साल बाद मिली मुक्ति, दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस, कोर्ट ने स्वीकार की थी इच्छामृत्यु की अपील

यह भी पढ़ें :  हरीश राणा दिल्ली AIIMS में गुजार रहे आखिरी पल, बस सांस थमने का इंतजार

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