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हरीश राणा को 13 साल बाद मिली मुक्ति, दिल्ली एम्स में ली आखिरी सांस, कोर्ट ने स्वीकार की थी इच्छामृत्यु की अपील

Harish Rana Passed Away: 13 साल पहले गाजियाबाद के रहने वाले हरीश एक हादसे का शिकार हो गए थे. इसके बाद वह कोमा में चले गए थे. 11 मार्च को घर वालों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी थी.

 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 24, 2026, 06:51 PM IST
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Harish Rana
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Harish Rana Passed Away: हरीश राणा की मंगलवार को मृत्यु हो गई. सुप्रीम कोर्ट से इच्छामृत्यु की अनुमति मिलने के बाद हरीश राणा को दिल्ली एम्स लाया गया था. यहां लाइफ सपोर्ट सिस्टम धीरे धीरे हटाया गया. 13 साल से बिस्तर में जिंदा लाश बने हरीश राणा ने मंगलवार को अंतिम सांस ली. 

हॉस्टल की चौथी मंजिल से नीचे गिए गए थे 
बता दें कि 32 साल के हरीश राणा 13 साल पहले एक हादसे का शिकार हो गए थे. चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक की पढ़ाई कर रहे हरीश राणा 20 अगस्त 2013 को हॉस्टल की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए थे. इसके बाद से हरीश कोमा में चले गए थे. घर वालों ने खूब इलाज कराया पर हरीश ठीक नहीं हो सके. 13 साल से बिस्तर पर ही जिंदा लाश बने थे. 

सुप्रीम कोर्ट में मांगी थी इच्छामृत्यु 
आखिर में हरीश के पिता अशोक राणा ने सुप्रीम कोर्ट से बेटे के लिए इच्छामृत्यु की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों का पैनल गठित कर रिपोर्ट मांगी थी. इसके बाद 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा को इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी थी. देश में इस तरह का ये पहला केस था. पिछले दिनों हरीश राणा को दिल्ली एम्स लाया गया था. यहां डॉक्टरों की टीम ने धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाना शुरू किया. मंगलवार को हरीश को दर्द से राहत मिल गई.  

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दिल्ली एम्स में दी गई सम्मानजनक अंतिम विदाई 
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इचछामृत्यु की अनुमति देने के बाद कहा था कि हरीश राणा को सम्मानजनक अंतिम विदाई दी जाए. ख्याल रहे कि दर्दरहित मौत दी जाए. इसके बाद 15 मार्च को हरीश राणा को दिल्ली एम्स लाया गया. 10 दिन बाद  24 मार्च को हरीश राणा को दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने सम्मानजनक अंतिम विदाई दी. 

यह भी पढ़ें : हरीश राणा दिल्ली AIIMS में गुजार रहे आखिरी पल, बस सांस थमने का इंतजार

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