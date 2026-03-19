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हज यात्रा 2026 : हज कमेटी ऑफ इंडिया की नई गाइडलाइन जारी, पासपोर्ट जमा करने समेत कई नियमों में बदलाव

Haj Yatra 2026 :  हज यात्रा 2026 से पहले हट कमेटी ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइन जारी की है. नए नियमों में पासपोर्ट पहले जमा करने की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया गया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Mar 19, 2026, 09:21 PM IST
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Haz Yatra 2026
Haz Yatra 2026

Lucknow: हज यात्रा को और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम बदलाव किया गया है. अब हज यात्रियों को पहले की तरह अपना पासपोर्ट अग्रिम रूप से जमा कराने की जरूरत नहीं होगी. हज कमेटी ऑफ इंडिया के ताजा निर्देशों के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने भी नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिली है. 

राज्य हज समिति के सचिव एस.पी. तिवारी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, अब सभी यात्रियों को अपना मूल पासपोर्ट अपने पास ही सुरक्षित रखना होगा. उन्हें केवल फ्लाइट के समय उसे साथ लेकर निर्धारित उड़ान स्थल पर उपस्थित होना होगा. वहीं पर पासपोर्ट दिखाने के बाद यात्रा से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे. 

पासपोर्ट संबंधी जरूरी शर्तें
समिति ने पासपोर्ट से संबंधित कुछ जरूरी शर्तें भी स्पष्ट की हैं. हज यात्रा के लिए पासपोर्ट की वैधता 31 दिसंबर 2026 तक अनिवार्य रखी गई है. इसके अलावा पासपोर्ट पूरी तरह सही स्थिति में होना चाहिए- कटा-फटा, गंदा या क्षतिग्रस्त पासपोर्ट मान्य नहीं होगा. साथ ही, पासपोर्ट में दर्ज नाम, फोटो, जन्मतिथि और अन्य विवरण आवेदन पत्र के अनुरूप होने चाहिए. यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है, तो यात्रियों को समय रहते इसकी सूचना हज समिति को देना अनिवार्य होगा. 

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फ्लाइट बुकिंग को लेकर क्या नियम
फ्लाइट बुकिंग प्रक्रिया को भी व्यवस्थित किया गया है. हज कमेटी ऑफ इंडिया, मुंबई द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टिकट बुकिंग की सुविधा दी जाएगी. बुकिंग के बाद प्राप्त रसीद को संभालकर रखना जरूरी होगा, क्योंकि उड़ान स्थल पर यात्रा पत्र लेने के लिए इसे हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा. 

फ्लाइट के लिए रिपोर्टिंग के नियम
यात्रियों को समय से रिपोर्टिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं. जिन लोगों ने ऑनलाइन बुकिंग नहीं कराई है, उन्हें उड़ान से 48 घंटे पहले पहुंचना होगा, जबकि ऑनलाइन बुकिंग वाले यात्रियों के लिए कम से कम 24 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य किया गया है. 

जरूरी दस्तावेजों के लिए चेकलिस्ट
इसके साथ ही हज समिति ने जरूरी दस्तावेजों की एक चेकलिस्ट भी जारी की है. इसमें मूल पासपोर्ट, मेडिकल फिटनेस और टीकाकरण प्रमाण पत्र, भुगतान की बैंक रसीद, फ्लाइट बुकिंग की हस्ताक्षरित रसीद और अन्य आवश्यक दस्तावेज शामिल हैं. यात्रियों को हज किट- जिसमें स्मार्ट कार्ड, आईडी कार्ड, वीजा और अन्य जरूरी कागजात होंगे—उड़ान स्थल पर ही उपलब्ध कराई जाएगी. 

इन नए नियमों से हज यात्रा की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवस्थित होने की उम्मीद जताई जा रही है.

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