हज यात्रा 2026: अंतिम किस्त जमा करने के लिए बस 6 दिन और; जानें हाजी बनने में कितना आता है खर्च?

Lucknow: हज यात्रा 2026 की तैयारियों के बीच हज कमेटी ऑफ इंडिया ने चयनित यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं. सभी हज यात्रियों को अपनी अंतिम किस्त 31 मार्च तक अनिवार्य रूप से जमा करनी होगी. इस संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति ने भी विस्तृत जानकारी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि यात्रियों को उनके प्रस्थान शहर के आधार पर अलग-अलग शेष राशि का भुगतान करना होगा.

अलग-अलग शहरों से अलग-अलग किस्त

राज्य हज समिति के अनुसार, अब तक प्रत्येक यात्री लगभग 2,77,300 रुपये जमा कर चुका है. इसके बाद बची हुई राशि उड़ान स्थल के अनुसार निर्धारित की गई है. लखनऊ से हज पर जाने वाले यात्रियों को 75,250 रुपये अतिरिक्त जमा करने होंगे, जबकि दिल्ली से जाने वालों के लिए यह राशि 69,300 रुपये तय की गई है. वहीं मुंबई से प्रस्थान करने वाले यात्रियों को 62,950 रुपये, अहमदाबाद से 55,900 रुपये और हैदराबाद से जाने वालों को 66,050 रुपये की शेष राशि जमा करनी होगी.

कुर्बानी के लिए अलग खर्च

हज समिति ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन यात्रियों ने कुर्बानी का विकल्प चुना है, उन्हें 17,280 रुपये अतिरिक्त भुगतान करना होगा. इसके अलावा शिया समुदाय के यात्रियों के लिए जोहफा मीकात की यात्रा हेतु 5,520 रुपये अलग से जमा करने होंगे.

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कहां कैसे करें भुगतान

भुगतान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए यात्रियों को कई विकल्प दिए गए हैं. वे हज कमेटी की आधिकारिक वेबसाइट से पे-स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या नेट बैंकिंग से भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के जरिए भी राशि जमा की जा सकती है.

समिति ने यह भी बताया कि इस बार घोषित राशि में कैटरिंग (भोजन) का शुल्क शामिल नहीं है. कैटरिंग से जुड़ी जानकारी और शुल्क अलग से बाद में घोषित किया जाएगा, जिसे यात्रियों को अलग से जमा करना होगा.

हज कमेटी ने सभी यात्रियों से अपील की है कि वे समयसीमा का पालन करते हुए अंतिम किस्त जल्द से जल्द जमा करें, ताकि उनकी यात्रा प्रक्रिया बिना किसी बाधा के पूरी हो सके.

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