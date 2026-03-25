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यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की बड़ी सुनवाई आज;समयसीमा में चुनाव कराने पर आयोग और सरकार से मांगा जवाब

Allahabad High Court:  पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है. यह मामला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है और अब तक चुनाव की तैयारियों को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 25, 2026, 09:52 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

प्रयागराज न्यूज/मोहम्मद गुफरान: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है. यह मामला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि प्रदेश में मौजूदा पंचायतों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो रहा है और अब तक चुनाव की तैयारियों को लेकर स्पष्ट स्थिति सामने नहीं आई है.

क्या है पूरी बात ? 
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत चुनाव कराए जाने की स्थिति पर विस्तृत जानकारी मांगी थी. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों अगली सुनवाई में स्पष्ट करें कि चुनाव निर्धारित समयसीमा के भीतर कराए जाएंगे या नहीं.

पंचायत चुनाव संविधान और नियमों के अनुसार तय समयसीमा
दरअसल, हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि पंचायत चुनाव संविधान और नियमों के अनुसार तय समयसीमा के अंदर कराए जाएं. याचिकाकर्ता का कहना है कि पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन अब तक न तो अधिसूचना जारी हुई है और न ही तैयारियों को लेकर कोई ठोस जानकारी सामने आई है.

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लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल 
बता दे कि याचिका में यह भी कहा गया है कि यदि समय पर चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो इससे स्थानीय शासन व्यवस्था प्रभावित होगी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होंगे. ऐसे में कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है ताकि तय समय के भीतर चुनाव संपन्न कराए जा सकें.

आज की सुनवाई में राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार को यह बताना होगा कि चुनाव की तैयारियां किस चरण में हैं, क्या कोई बाधाएं हैं और समयसीमा के भीतर चुनाव कराने की क्या योजना है. कोर्ट इस बात पर भी गौर करेगा कि नियमों के तहत पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव कराना कितना आवश्यक है और इसमें देरी के क्या कारण हैं.

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