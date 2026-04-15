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अयोध्या में अंबेडकर जयंती का ऐतिहासिक आयोजन, हजारों की भीड़ में गूंजे बाबा साहेब के जयकारे, उमड़ा जनसैलाब

Ayodhya News: डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर अयोध्या के  रुदौली विधानसभा क्षेत्र में भव्य और ऐतिहासिक जनसभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति ने पूरे माहौल को जोश, उत्साह और बाबा साहेब के जयकारों से सराबोर कर दिया.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 15, 2026, 08:30 AM IST
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Ayodhya News/प्रवेश पांडे: भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर रुदौली विधानसभा क्षेत्र के कूढ़ा सादात स्थित अंबेडकर पार्क में भव्य जनसभा का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति ने इसे ऐतिहासिक बना दिया. पूरा क्षेत्र 'बाबा साहेब अमर रहें' के नारों से गूंज उठा.

कार्यक्रम की अध्यक्षता किशोरी लाल भर्ती ने की, जबकि संचालन आशीष शर्मा ने किया. मवई, बाबा बाजार, शुजागंज, रुदौली नगर समेत ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में लोग शामिल हुए. मुख्य अतिथि विधायक रामचंद्र यादव ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की.  सभा को संबोधित करते हुए विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि डॉ. अंबेडकर का जीवन संघर्ष और सामाजिक न्याय की प्रेरणा का स्रोत है. उन्होंने बताया कि कूढ़ा सादात स्थित अंबेडकर पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ 88 लाख रुपये की स्वीकृति मिल चुकी है, जिसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा.

उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब के विचारों को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है. उन्होंने 'पंच तीर्थ' के विकास, संविधान दिवस के आयोजन और सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं को इसका उदाहरण बताया. साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले भी बाबा साहेब को आगे बढ़ने से रोका गया था और आज भी कुछ लोग उनके विचारों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं.

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विधायक ने यह भी जानकारी दी कि क्षेत्र में 78 भू-माफियाओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि जनता के अधिकारों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है. कार्यक्रम में भाजपा जिला उपाध्यक्ष व मवई ब्लॉक प्रमुख राजीव तिवारी सहित कई वक्ताओं ने भी बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया.

युवाओं का जोश, बाइक काफिले ने बढ़ाया उत्साह
कार्यक्रम में उस समय विशेष उत्साह देखने को मिला जब विधायक पुत्र आलोक चंद्र यादव सैकड़ों बाइक सवार युवाओं के काफिले के साथ पहुंचे. उनके पहुंचते ही पूरा परिसर जयकारों से गूंज उठा. उन्होंने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और युवाओं से उनके विचारों पर चलने की अपील की.

लोकगीतों से गूंजा पंडाल
अंबेडकरनगर की लोकगायिका प्रतिमा यादव ने अपने गीतों से माहौल को भावविभोर कर दिया. 'बड़ा सुंदर बाबा का संविधान जी…' और 'कइले सम्मान सभी भीम के ललनवा…'  जैसे गीतों ने सामाजिक समानता और संविधान के महत्व का संदेश दिया.

गांव-गांव से पहुंची झांकियां
कार्यक्रम में क्षेत्र के विभिन्न गांवों से आई झांकियों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया. इन झांकियों में डॉ. अंबेडकर के जीवन, संघर्ष और संविधान निर्माण की झलक दिखाई गई. कार्यक्रम का समापन राष्ट्र और समाज के उत्थान के संकल्प के साथ किया गया.

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