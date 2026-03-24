बनारस में सिलेंडर ब्लास्ट से ताश के पत्ते की तरह ढहा मकान, 2 लोगों की मौत, कई घायल, मौके पर मची चीख-पुकार

Jaipal/Varanasi: वाराणसी के लहरतारा इलाके में मंगलवार सुबह करीब साढ़े सात बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया, जब खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से एक मंजिला मकान पूरी तरह ढह गया. इस हादसे में भाई-बहन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मां और बड़ा भाई गंभीर रूप से घायल हो गए.

आसपास के घरों में दरारें पड़ें, बाहर भागे लोग

यह घटना वाराणसी के लहरतारा क्षेत्र में हुई, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 7 किलोमीटर दूर है. विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के कई घरों में दरारें पड़ गईं और लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए.

कैसे हुआ हादसा

हादसे के समय घर में गिरिजा देवी (60) अपने दो बेटों अमन (33) और ओम (31) और बेटी प्रीति उर्फ लक्ष्मी (28) के साथ मौजूद थीं. बताया जा रहा है कि गिरिजा देवी रसोई में खाना बना रही थीं, तभी गैस सिलेंडर से रिसाव होने लगा और पाइप में आग लग गई. देखते ही देखते जोरदार धमाका हुआ और पूरा मकान भरभराकर गिर गया.

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अस्पताल पहुंचने से पहले भाई-बहन की मौत

मलबे में दबे चारों लोगों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकाला गया. उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने ओम और प्रीति को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गिरिजा देवी और अमन की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग नींद से जाग गए और दौड़कर मौके पर पहुंचे. पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. साथ ही, किसी और हादसे से बचने के लिए बिजली का कनेक्शन भी कटवाया गया.

पुलिस के मुताबिक

सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. जेसीबी मशीन की मदद से मलबा हटाया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण गैस सिलेंडर फटना बताया जा रहा है, हालांकि फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है.

बताया जा रहा है कि करीब 50 साल पुराना यह मकान जर्जर हालत में था और हाल ही में इसके एक हिस्से का निर्माण कार्य चल रहा था. फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

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