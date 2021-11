Govardhan pooja 2021: जानें गोवर्धन पूजा का महत्व,शुभ मुहूर्त और पौराणिक मान्यता

नई दिल्ली: दिवाली के अगले दिन मनाये जाने वाले पर्व, गोवर्धन पूजा का भारतीय संस्कृति में अत्यधिक महत्व है. इस पर्व पर गोवर्धन पर्वत और पशुधन की पूजा की जाती है. इस दिन घरों में गोबर से गोवर्धन बनाये जाते हैं और उनका पूजन होता है. ग्रामीण इस दिन गाय-बैल को स्नान कराकर उनका श्रृंगार करते हैं. पशुओं को इस दिन गुड़ और चावल खिलाया जाता है.

किस मुहूर्त में करें पूजा ?

गोवर्धन पूजा शुक्रवार, नवम्बर 5, 2021

गोवर्धन पूजा प्रातःकाल मुहूर्त - 06:36 AM से 08:47 AM

अवधि - 02 घण्टे 11 मिनट्स

द्यूत क्रीड़ा शुक्रवार, नवम्बर 5, 2021 को

गोवर्धन पूजा सायाह्नकाल मुहूर्त - 03:22 PM से 05:33 PM

अवधि - 02 घण्टे 11 मिनट्स

प्रतिपदा तिथि प्रारम्भ - नवम्बर 05, 2021 को 02:44 AM

प्रतिपदा तिथि समाप्त - नवम्बर 05, 2021 को 11:14 PM

कैसे करें गोवर्धन पूजा ?

इस दिन गाय के गोबर से अपने घर के आंगन में भगवान गोवर्धन की आकृति बनाएं. भगवान गोवर्धन आगे दीपक जलाएं और रोली,चावल,फूल भगवान को अर्पण करें. इसके बाद भगवान को दूध,पान,केसर और मौसमी फलों का भोग लगाएं. अपने परिवार सहित भगवान की सात बार प्रदक्षिणा करें. माना जाता है कि विधि विधान से भगवान गोवर्धन की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है.

क्यों की जाती है गोवर्धन पूजा ?

पौराणिक मान्यता के मुताबिक, भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से भगवान इन्द्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा, क्योंकि इसी पर्वत पर सभी ब्रजवासियों की गायें चरने जाती थीं. इसी पर्वत से उन्हें अन्न की प्राप्ति होती थी. जब ब्रजवासियों ने गोवर्धन की पूजा करनी शुरू की, तो भगवान इंद्र क्रोधित हो गये और पूरे ब्रज में कई दिन तक लगातार मूसलाधार बारिश होने लगी. तब भगवान कृष्ण ने अपनी एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिसके नीचे सारे ब्रजवासियों ने शरण ली.

श्रीकृष्ण ने ग्रामीणों से गोवर्धन पर्वत को भोग लगाने को कहा

सात दिनों तक लगातार बारिश होती रही. ब्रम्हा जी ने जाकर भगवान इंद्र को समझाया जिससे उनका क्रोध शांत हुआ. इंद्र ने क्षमायाचना की. इसके बाद भगवान कृष्ण ने पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों से सभी प्रकार के अन्न का मिश्रण कर गोवर्धन को भोग लगाने को कहा, जिसे अन्नकूट कहा गया. इस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी. इसी दिन के बाद से भारत में गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई.

