PM मोदी के संसदीय क्षेत्र में बना विश्व का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन, IIT कानपुर ने किया तैयार

श्याम तिवारी/कानपुर: काशी विश्‍वनाथ धाम की सूरत बदल गई है. अब गंगा किनारे वाराणसी के पुराने घाटों से नाव के जरिये सीधे बाबा विश्‍वनाथ तक पहुंचा जा सकेगा. इन नावों को इकोफ्रेंडली बनाने के लिए आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) ने गंगा नदी में तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन ( Floating CNG Station) तैयार किया है. देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में यह अपने आप में दुनिया का अनोखा स्टेशन तैयार किया गया है.

बनारस के खिड़किया घाट को ईको फ्रेंडली बनाने के लिए आईआईटी कानपुर के विज्ञानियों ने यह कवायद की है. आईआईटी की इंक्यूबेटेड कंपनी एक्वाफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने गंगा की धारा पर सीएनजी फिलिंग स्टेशन तैयार किया है. इससे डीजल से संचालित हो रही नावों को सीएनजी में बदलने में आसानी होगी, जिससे गंगा नदी के प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी. यह पूरी तरह ईको फ्रेंडली और सुविधाओं की दृष्टि से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है.

पर्यावरण को भी नहीं होगा नुकसान

वाराणसी में गंगा में चलने वाले 2000 हजार से ज्यादा छोटे-बड़े नावों को सीएनजी में बदला जाएगा. इससे नाविक कम खर्च कर ज्यादा आमदनी कर सकेंगे. इसके साथ ही गंगा में प्रदूषण होने से भी बचाया जा सकेगा. गंगा में सीएनजी नावों से न सिर्फ गंगा स्वच्छ होंगी बल्कि पर्यावरण को भी इससे फायदा होगा. डीजल नावों से निकलने वाले काले धुंए से पर्यावरण काफी प्रदूषित होती है. इसके साथ ही डीजल इंजन से कचड़े भी गंगा में नहीं गिरेंगे.

काफी एडवांस है स्ट्रक्चर

आईआईटी निदेशक प्रो. अभय करंदीकर ने बताया कि एक्वॉफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो स्ट्रक्चर तैयार किया है वो काफी एडवांस है. पर्यावरण के अनुकूल नावों के लिए दुनिया का पहला फ्लोटिंग सीएनजी फिलिंग स्टेशन बनाने के लिए एक पेटेंट तकनीक सेल्फ एडजस्टिंग फिक्स्ड टाइप जेट्टी का इस्तेमाल किया गया है. जेट्टी की खासियत है कि बाढ़ के दौरान या पानी के तेज बहाव में भी अपनी पोजिशनिंग एडजस्ट करता रहेगा. प्रो. ने कहा कि यह गर्व की बात है कि हमने काशी विश्वनाथ धाम में अपना योगदान दिया है.

