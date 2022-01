UP Chunav 2022 में भाजपा के कई मौजूदा MLAs का कटेगा टिकट, 100 के पार हो सकती है संख्या

UP Vidhan Sabha Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) की तारीखों के ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों को लेकर तैयारियां तेज कर दी है. यूपी चुनाव 2022 (UP Chumav 2022) में बीजेपी ने कैंडिडेट सेलक्शन के लिए छह राज्यों के अपने नेताओं की अलग-अलग टीम लगाई है. दिल्ली, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार के नेताओं की टीम है. जिनके कंधों पर कैंडिडेट के चयन के सर्वे का जिम्मा है. सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सौ से ज्यादा मौजूदा विधायकों का टिकट कट सकता है.

कहां रहेगी कौन सी टीम?

बीजेपी ने पश्चिमी यूपी के लिए दिल्ली और मध्य प्रदेश की टीम को लगाया है तो अवध क्षेत्र और पूर्वांचल की सीटों पर गुजरात नेता तैनात किए गए हैं. पूर्वांचल में गोरखपुर क्षेत्र का जिम्मा बिहार की टीम देख रही है तो रुहेलखंड में दिल्ली के नेताओं के जिम्मे है. बुंदलेखंड और ब्रज के क्षेत्र में झारखंड और मध्य प्रदेश की टीम लगी है.

इन सवालों को लेकर तैयार हो रहा रिपोर्ट

बीजेपी ने सूबे में कैंडिडेट के चयन के सर्वे के लिए एक प्रदेशस्तरीय नेता को एक-एक मंडल की जिम्मेदारी दी गई है जबकि तीन-तीन पदाधिकारियों को एक-एक विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया है. बीजेपी की यह टीम करीब एक सप्ताह तक अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर सर्वे करेगी. हर एक विधानसभा क्षेत्र में करीब 100 लोगों से राय लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी. मौजूदा विधायक को टिकट दिया जाए या जिस नाम की चर्चा हो रही है. उसे मैदान में उतारा जाए. इन्हीं सवालों को लेकर पार्टी एक सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रही है.

