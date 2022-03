इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर दी जानकारी, आज ही पूरा करें ये काम

नई दिल्ली: इनकम टैक्स विभाग ने सोमवार को अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा की. जिसके मुताबिक, इनकम टैक्स रिटर्न को ई-वेरिफाई करने के लिए पैन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक करवाना जरूरी है. पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च है. इनकम टैक्स विभाग ने अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आधार और पैन कार्ड को लिंक कराने को कहा है. इसके साथ ही लिंक कराने के लिए वेबसाइट की जानकारी भी साझा की है.

