अब आगरा में Income Tax टीम का एक्शन, Akhilesh Yadav के एक खास साथी सहित तीन जूता कारोबारियों पर IT Raid

आगरा: उत्तर प्रदेश में आयकर छापों (IT Raid) का ताबड़तोड़ सिलसिला आज भी जारी है. अब ताजनगरी आगरा (Agra IT Raid) में आयकर विभाग की टीम ने तीन जूता कारोबारियों पर शिकंजा कसते हुए छापा मारा है. यहां मन्नू अलघ, मानसी चंद्रा और विजय आहूजा नाम के तीन बड़े शू कारोबारियों के यहां आईटी रेड पड़ी है. पहले पड़े छापों की तरह ही इन छापों में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की नजदीकी का एंगल सामने आ रहा है. मन्नू अलघ अखिलेश यादव के खास साथियों में शुमार होते हैं. ऐसी भी जानकारी है कि विगत सितंबर माह में मन्नू अलग की मां के निधन पर अखिलेश यादव उनके घर उनसे मिलने आए थे. शू एक्सपोर्टर्स विजय आहूजा के आगरा के भरतपुर हाउस कॉलोनी में स्थित घर और मानसी चंद्रा की जूता फैक्ट्री पर भी इनकम टैक्स टीम ने रेड मारी है. कानपुर (Kanpur IT Raid) में पीयूष जैन और फिर कन्नौज (Kannauj IT Raid) में पुष्पराज जैन और आज सुबह ही ACE ग्रुप के अजय चौधरी (Ajay Chaudhary) के नोयडा, दिल्ली, आगरा आदि ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी के बाद यह चौथी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है.

जी यूपी यूके को सूत्रों से जानकारी मिली है कि शू एक्सपोर्टर्स विजय आहूजा के भरतपुर हाउस कॉलोनी में 8-10 आयकर अधिकारियों की टीम इस छापे की कार्रवाई को अंजाम दे रही है, वहीं मानसी चंद्रा की शू मैन्यूफैक्चरिंग फैक्ट्री पर आयकर टीम की मौजूदगी है. उप्र में इस समय छापों की खबरों हर ओर तैर रही हैं. जैसे ही आगरा में ये कार्रवाई शुरू हुई और इसकी खबर फैलना शुरू हुई यहां हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई.

सूत्रों से यह जानकारी भी मिली है कि आगरा में आयकर कार्रवाई विजय नगर, धौलपुर हाउस, आहूजा इंटरनेशनल, नोवा शूज, ओम एक्सपोर्ट, तारा इनोवेशन आदि पर चल रही है. आयकर विभाग ने मंगलवार सुबह नौ बजे से कार्रवाई शुरू की है। जिन कारोबारियों पर कार्रवाई हो रही है, उनमें से कुछ निर्यातक व कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हैं.

ये भी निशाने पर...

इधर आयकर की टीम ने मंगलवार सुबह एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए ACE ग्रुप के प्रमोटर अजय चौधरी (Ajay Chaudhary) के नोयडा, दिल्ली, आगरा आदि ठिकानों पर बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी की. अजय चौधरी का नाम नोएडा के बड़े बिल्डर्स में तो शुमार है ही, वह समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) के करीबी भी बताए जा रहे हैं. उन्हें संजू नागर के नाम से भी बिजनेस जगत में पुकारा जाता है. खबरों के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है. यह भी माना जा रहा है कि हाल ही में इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन के ठिकानों से मिले इनपुट्स के आधार पर इनकम टैक्स ने इन सभी ठिकानों पर छापामारी की है.