ind-w vs pak-w: टी-20 वर्ल्डकप में पहले मैच में पाकिस्तान से भिड़ेगी इंडिया, रिकॉर्ड में देखें कौन किस पर भारी

Ind-w vs pak-w head to head: भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट प्रशंसकों को मुकाबला देखने को मिलने वाला है. दोनों टीमें आईसीसी महिला टी-20 विश्वकप में अपने पहले ही मैच में आमने-सामने होंगी. यह मैच 12 फरवरी को खेला जाएगा. यहां जानिए भारत और पाकिस्तान में किसका पलड़ा भारी रहा है. साथ ही मैच से जुड़ी सभी डिटेल.

टी-20 में भारतीय टीम का पलड़ा भारी (ind-w vs pak-w head to head)

पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा भारतीय महिला टीम का पलड़ा भारी रहा है. भारत और पाकिस्तान की महिला टीम के बीच अब तक कुल 13 टी-20 मैच खेले गए हैं. जिसमें भारतीय टीम ने 10 और पाकिस्तान टीम को तीन मैचों में जीत मिली है. पाकिस्तान ने एशिया कप 2022 में आखिरी बार भारतीय टीम को हराया था.

टी-20 वर्ल्डकप में भी भारत आगे (ind-w vs pak-w head to head in T20 WC)

बात टी-20 वर्ल्डकप की करें तो यहां भी भारतीय टीम पाकिस्तान पर भारी पड़ती है. भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच अब तक 6 टी-20 मैच खेले गए हैं, जिनमें से 4 में भारत ने जीत दर्ज की है जबकि 2 में पाकिस्तान को जीत मिली है.

भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना (ind-w vs pak-w match Date, time, venue)

महिला टी-20 वर्ल्डकप में भारत-पाकिस्तान का आमना-सामना 12 फरवरी को होगा. दोनों टीमें कैपटाउन के न्यूलैंड्स के मैदान पर भिड़ेंगी. ग्रुप बी का यह चौथा मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 6.30 बजे से खेला जाएगा.

टी-20 वर्ल्डकप का शेड्यूल (Women's T20 World Cup 2023 schedule)

10 फरवरी से शुरू हो रहे टी-20 वर्ल्डकप में 10 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनके बीच कुल 23 मुकाबले खेले जाएंगे. टीमों को दो ग्रुप ( ग्रुप ए और ग्रुप बी) में बांटा गया है, जो अपने ग्रुप की चारों टीम से मुकाबला करेंगी. इसके बाद दोनों ग्रुप में शीर्ष पर रहने वाली दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. टी-20 वर्ल्डकप का फाइनल मैच 26 फरवरी को खेला जाएगा.