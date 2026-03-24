यूपी के इस जिले में शुरू हुई तेल-गैस की खोज....ईरान-इजरायल तनाव के बीच भारत को बड़ी राहत की आस, बदल सकती है पेट्रोल-डीजल की किस्मत

फर्रुखाबाद न्यूज/अरुन सिंह: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के चलते वैश्विक स्तर पर पेट्रोल-डीजल की कीमतों में अस्थिरता का खतरा मंडरा रहा है. ऐसे समय में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से एक उम्मीद भरी खबर सामने आई है. यहां अमृतपुर तहसील में केंद्र सरकार की ऑयल इंडिया प्रोजेक्ट कंपनी ने तेल और गैस की खोज का काम तेज कर दिया है. यह प्रोजेक्ट जनवरी महीने से लगातार जारी है और अब तक कई अहम चरण पूरे किए जा चुके हैं.

क्या हैं पूरी जानकारी ?

दरअसल, अमृतपुर तहसील के गंगा बेसिन क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थों की तलाश के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, बलिया में कच्चे तेल की संभावना मिलने के बाद प्रदेश के 44 जिलों में यह अभियान शुरू किया गया है, जिसमें फर्रुखाबाद और कन्नौज भी शामिल हैं.

अब तक इस क्षेत्र के करीब एक दर्जन स्थानों पर 120 से 180 फीट गहरी बोरिंग की जा चुकी है. खास बात यह है कि अमृतपुर के ग्राम हरसिंहपुर गहरवार में किसान बृजकांत दीक्षित के खेत में भी 120 फीट गहराई तक ड्रिलिंग की जा रही है. यहां ब्लास्ट तकनीक के जरिए कंपन पैदा कर जमीन के भीतर के सैंपल जुटाए जा रहे हैं. इन सैंपलों की जांच बार-युक्त कैमरों से की जाती है, जिससे अंदर की संरचना का सटीक आकलन हो सके.

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गैस के भंडार मौजूद

एकत्र किए गए सभी सैंपल देहरादून स्थित प्रयोगशाला में भेजे गए हैं, जहां उनकी विस्तृत जांच चल रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि यहां तेल और गैस के भंडार मौजूद हैं या नहीं.

इस संबंध में प्रोफेसर विक्रम दिवाकर ने बताया कि पेट्रोलियम पदार्थों की खोज के लिए यह वैज्ञानिक जांच की जा रही है और अमृतपुर क्षेत्र में एक दर्जन स्थानों से सैंपल लिए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी.

स्थानीय किसानों और लोगों में नई उम्मीद जगी

गंगा और रामगंगा नदियों के किनारे चल रहे इस प्रोजेक्ट से स्थानीय किसानों और लोगों में नई उम्मीद जगी है. यदि यहां तेल और गैस के भंडार मिलते हैं, तो न केवल क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि देश को भी पेट्रोल-डीजल संकट से काफी हद तक राहत मिल सकती है.

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