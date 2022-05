Train Ticket Lost: यात्रा से पहले खो जाए आपका टिकट तो करें ये काम

Train Ticket Lost :अगर आपका टिकट खो जाए तो क्या करें? (What happens if I lose your window ticket?) यह सवाल खिड़की से टिकट लेने के बाद हर किसी के दिमाग में आता है. इसलिए टिकट को संभालकर रखते हैं. फिर भी टिकट खो जाए या चोरी हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं हैं. क्योंकि आप कुछ पैसे खर्च कर डुप्‍लिकेट टिकट बनवा सकते हैं.

ऐसे ले सकते हैं डुप्‍लिकेट टिकट

इंडियन रेलवे के मुताबिक, यात्रा के दौरान या पहले ही आपका टिकट खो जाता है. यात्रा के दौरान चोरी हो जाता है तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी रेलवे स्टेशन पर इसकी रिपोर्ट करनी होगी. रिपोर्ट इसलिए करनी होती है ताकि कोई आपके टिकट का गलत इस्तेमाल नहीं कर सके. हालाकि डुप्लिकेट ट्रेन टिकट केवल खोने, फटने पर कंफर्म या आरएसी टिकट के लिए ही जारी किया जा सकता है और रेलवे के नियम के मुताबि‍क, यात्री उसी स्‍टेशन से व उस दिन ही सफर की शुरूआत कर सकते हैं.

इतना देना होता है चार्ज

अगर आप अपने खोए हुए कंफर्म व RAC टिकट की रिपोर्ट रिजर्वेशन चार्ट के तैयार होने से पहले कर देते हैं, तो डुप्लिकेट टिकट जारी करने के लिए 50 रुपये यात्री से स्‍लीपर क्लास के लिए लिया जाता है. इसके अलावा 100 रुपये का चार्ज प्रत्‍येक यात्री से अन्‍य क्‍लास के लिए वसूला जाता है, जबकि रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद इसकी शिकायत करने पर आपको टिकट का 50 फीसद चार्ज वसूला जाता है, लेकिन यह केवल कंफर्म टिकट पर ही नियम लागू होता है, RAC टिकट के लिए रिजर्वेशन चार्ट तैयार होने के बाद कोई डुप्‍लिकेट टिकट जारी नहीं किया जाता है.

