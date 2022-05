मांओं को रेलवे का गिफ्ट: बच्चों के लिए शुरू हुई बेबी बर्थ, जानें किस ट्रेन में मिलेगा रिर्जेवेशन?

Indian Railway: छोटे बच्चों को लेकर सफर करने वाली मांओं को बच्चा लेकर सोने में दिक्कत होती है, जिससे निजात दिलाने भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है. इसमें बच्चा लेकर सफर करने वाली महिलाओं के लिए लोअर बर्थ में बेबी बर्थ (Baby Berth) लगाया गया है, जिससे मां और बच्चा आराम से सो सकेंगे. शुरुआत में इसे बस एक ट्रेन में शुरू किया गया है. यात्रियों की प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसे और ट्रेनों में बढ़ाया जा सकता है.

मदर्स डे पर दिया तोहफा

मदर्स डे (8 मई) पर मांओं को खास तोहफा देते हुए, उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के डीआरएम ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. ट्वीट में बताया है कि लखनऊ मेल में कोच नंबर 194129/बी4 में बर्थ नंबर 12 और 60 में बेबी बर्थ की शुरुआत की गई है.

Facilitating ease of travel for mothers travelling with their babies.

Indian Railways introduced baby berth on experimental basis in Lucknow Mail 12229/30, Coach No. 194129/B4, berth No. 12 & 60.

The fitted baby berth is foldable & secured with a stopper. pic.twitter.com/THZvL4MJhk

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) May 10, 2022