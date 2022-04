फिल्मों की रिलीज़ के लिए शुक्रवार का दिन ही क्यों चुना गया? सिर्फ वीकेंड ही नहीं है वजह

Why Do Bollywood Movies Release on Friday Only: कहा जाता है कि यह कॉन्सेप्ट हॉलीवुड से कॉपी किया गया है. 1940 के दशक में हॉलीवुड में इसकी शुरुआत हुई थी. वहीं, भारत में यह कॉन्सेप्ट 1960 में आया. जानकारी के मुताबिक, 1959 तक सोमवार को खबरें रिलीज़ हुआ करती थीं...